Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar - Son Dakika
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Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına havalandırma deliğinden girip altınları çalan ve kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor. Hırsızlık, gece saatlerinde gerçekleşti ve sabah iş yerine gelen kuyumcu tarafından fark edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, çalınan altınların miktarının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

09.02.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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Kocaeli'de, alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanının çatısındaki havalandırma deliğinden girip hırsızlık yapan ve aynı şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

ÇATIDAKİ HAVALANDIRMADAN GİRİP AYNI ŞEKİLDE KAÇTILAR

Olay, gece saatlerinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, kuyumcu dükkanının çatı kısmındaki havalandırmadan girip altınları aldı ve aynı şekilde kaçtı. Alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

HIRSIZLIĞI SABAH GELİNCE ANLADI

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Çalınan altınların miktarının belirlenmesi için de çalışma yürütüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında, çevresinde ve çatısında incelemelerde bulundu.
Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

HIRSIZLIKTA KULLANILAN DEMİR BORU BULUNDU

Dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru bulunurken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar
Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar
Kaynak: DHA

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Alışveriş, Kocaeli, 3.Sayfa, Son Dakika

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