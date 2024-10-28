Lavrov: BMGK İsrail ve İran için umut taşıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail ile İran arasındaki durumun sakinleşmesine katkıda bulunacağını umduğunu belirterek, " Ukrayna'da olduğu gibi yangını kızıştırarak, bu meseleye ABD'nin dahil olmasını isteyenler var." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Ukrayna krizine değinerek, "Bu krizin çözümü bazı kriterlere bağlı. Ukrayna'nın tarafsız olması gerekiyor. Ukrayna'yı NATO'ya çekme yönündeki girişimlerin sona ermesi gerekiyor." dedi.

Lavrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde kabul edilen bildiride, Ukrayna meselesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) prensipleri doğrultusunda çözülmesi gerektiğinin vurgulandığına dikkati çekti.

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin, " Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği askeri desteğe yanıt olarak, Ukrayna'ya Batılı askeri birliklerin gönderilmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, bunun gerçekleştiğini belirtti.

Lavrov, "Batılı askerler, uzun süredir Ukrayna'da faaliyetlerde bulunuyor. Bu, NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) ülkemize karşı yürüttüğü hibrit savaşın bir parçası. Bunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Kuzey Kore arasında haziranda kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalandığını anımsatan Lavrov, söz konusu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı olması halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü ve bunun uluslararası hukuk hükümlerini ihlal etmediğini kaydetti.

" Orta Doğu'daki durum basit değil"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Lavrov, "bölgedeki durumun basit olmadığını ve şimdilik en kötü senaryodan kaçındığını" söyledi.

Bakan Lavrov, "Ancak burada, Ukrayna'da olduğu gibi yangını kızıştırarak, bu meseleye ABD'nin dahil olmasını isteyenler var." dedi.

Gerilimin durdurulması ve durumun iyileştirilmesi yönünde elinden geleni yaptıklarını dile getiren Lavrov, İran'ın başvurusu, Rusya, Çin ve Cezayir'in de teklifi üzerine BMGK'nın bu akşam toplanacağını aktararak, "BMGK'nın bir şekilde durumun sakinleşmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Filistin ve Lübnan topraklarında ateşkesin sağlanması, insani sorunların çözülmesi, BM kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Lavrov, Gürcistan ile diplomatik ilişkilerin olmadığını, ancak etkileşime açık olduklarını dile getirdi.

"Filistin meselesi iki devletli formül doğrultusunda çözülmesi gerekiyor"

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah El-Yahya da Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirerek, "Meseleye tarafların, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması için müzakere masasına oturmasını istiyoruz." dedi.

Filistin meselesinin iki devletli formül doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurgulayan El-Yahya, bunun, Gazze'de kanın dökülmesini durduracak tek yol olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'da kasım ayında Gazze Şeridi ve Lübnan'daki duruma ilişkin Arap Ülkeleri zirvesinin düzenleneceğine dikkati çeken El-Yahya, bu zirvenin ateşkesi sağlayacağı umudunu paylaştı.