Lavrov: Ukrayna Krizi İçin Temel Nedenler Ortadan Kaldırılmalı - Son Dakika
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Lavrov: Ukrayna Krizi İçin Temel Nedenler Ortadan Kaldırılmalı

04.07.2025 15:46
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Lavrov, Ukrayna krizinin çözümünde Rusya'nın güvenlik çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin, "Siyasi diplomatik çözüm, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan mümkün değil. Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almayan bir çözümle yetinemeyiz." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Suudi Arabistan ile İsrail ile İran arasındaki meseleye yönelik yaklaşımların örtüştüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladık. Bu ateşkesin uzun vadeli olacağı ve müzakerelerin başlatılmasına yol açacağını umuyoruz. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların ancak siyasi ve diplomatik araçlarla Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uygun şekilde ve tarafların pozisyonlarını etkileyebilecek ülkelerin aktif desteğiyle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ve Suudi Arabistan bu ülkelerin arasında yer alıyor."

"Arap ülkeleri liderlerinin, olumlu gelişmelerin korunması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için sağduyu gösterecekleri" umudunu paylaşan Lavrov, "12 günlük savaşın sona erdiğini umuyoruz. Ancak yine de durumu kendi akışına bırakmak istemiyoruz. Çünkü Orta Doğu'da savaştan yana olanlar halen aktif. İsrail yönetiminden bu konuda açıklamalar duyuyoruz. Avrupa ülkelerinin de üzerlerine düşen sorumluluğun bilincine varacaklarını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze halkına acilen insani yardımın sağlanması gerekiyor"

Lavrov, Filistin'deki duruma değinerek, "Suudi Arabistan ile Gazze Şeridi konusunda da yaklaşımlarımız örtüşüyor. Gerginliğin azaltılmasına ve Gazze'deki sivil halka insani yardımın sağlanmasına yönelik acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Batı Şeria'daki durumun da kötü olduğuna işaret eden Lavrov, "Filistinliler ve İsrailliler arasında Filistin topraklarının nihai statüsüyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasından ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BM kararlarının uygulanmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suudi Arabistan'ın Yemen meselesinin çözümüne yönelik girişimlerine değer verdiklerini dile getirerek, Yemen'deki durumun tüm siyasi güçlerin katılımıyla BM himayesinde diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğini, bunun için de BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'ın girişimlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sergey Lavrov, Suudi Arabistan ile Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması temelinde uzun zaman süren krizin kapsamlı şekilde çözülmesinden yana olduklarını anlattı.

"Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması lazım"

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldıklarına dikkati çekti.

Lavrov, "Siyasi diplomatik çözüm, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan mümkün değil. Bunu Suudi Arabistanlı dostlarımız biliyor. Putin de Trump'a bunu söyledi. Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almayan bir çözümle yetinemeyiz." dedi.

Ukrayna'daki Rus vatandaşları ve Rusça konuşanların haklarının garanti edilmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, Suudi Arabistan'a Ukrayna krizine dair dengeli yaklaşım sergilemesinden, krizin çözümüne yönelik girişimlerde bulunmasından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta şubatta görüşme yapıldığını hatırlatarak, Suudi Arabistan'a görüşmeler için platform sağlamasından dolayı minnettar olduklarını ve bu platformu ileride değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan Lavrov, Suudi Arabistan temsilcilerinin, başkent Moskova'da ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne katılacağı umudunu paylaştı.

Bakan Ferhan: "Gazze'de yaşanan felaketin durdurulması lazım"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan da Orta Doğu bölgesinde ve tüm dünyadaki sorunların barış yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Filistin meselesini değerlendiren Ferhan, şunları kaydetti:

"Rusya ile Filistin konusunda ortak yaklaşıma sahibiz. Filistin halkının, 1967 yılındaki sınırlarda kendi devletini kurma hakkının hayata geçirilmesi için uluslararası alanda ciddi girişimlerde bulunmak lazım. Bunu engelleyen İsrail işgaline son verilmesi, iki devletin barış ve güvenlik içinde varlığını sürdürmesi gerekiyor. Gazze'de uzun vadeli ateşkesin sağlanması, yaşanan felaketin durdurulması lazım."

Batı Şeria'da da olumsuz olayların yaşandığına dikkati çeken Ferhan, İsrail'in buradaki Filistinlilere yönelik uyguladığı baskıya son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ferhan, ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki duruma ve Filistin meselesinin çözümüne katkıda bulunacağını umduklarını dile getirerek, "Amerikalılar, Katar ve Mısır ile ateşkesin sağlanması konusunda aktif şekilde çalışıyor. Bu önemli ve Filistin sorununun çözümüne olumlu etki yaratabilir. Amerikalıların bu yöndeki girişimlerini her türlü şekilde destekleyeceğiz." dedi.

İran ve İsrail arasındaki meseleye ilişkin ise Ferhan, "Sorunların askeri eylemler ve silah kullanımıyla çözülmesine karşıyız. Müzakere masasına oturulması lazım. Çatışma durduruldu. Sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözümü için umut doğdu." ifadelerini kullandı.

Ferhan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdüreceği umudunu paylaşarak, Rusya'nın Orta Doğu'daki durumun istikrara kavuşmasını olumlu etkilediğini söyledi.

Bakan Ferhan, Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ formatında işbirliğini sürdürdüklerini ve bunun faydalı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sergey Lavrov, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, moskova, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Ukrayna Krizi İçin Temel Nedenler Ortadan Kaldırılmalı - Son Dakika

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