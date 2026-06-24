Li Qiang: Çin Fırsatı 2.0

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, "Çin Şoku 2.0" söyleminin aksine, "Çin Fırsatı 2.0" kavramına dikkat çekerek, Çin'in dünya genelindeki işletmeler için inovasyon odaklı kapsamlı fırsatlar ve yüksek getirili yatırım imkanları sunduğunu söyledi.

Li çarşamba günü Yaz Davos Forumu olarak da bilinen ve Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşma yaptı.

Başbakan, bazı kesimlerin Çin'in teknoloji ve endüstriyel inovasyonda kaydettiği ilerlemelerden endişe duyduğunu ve hatta Çin'in kalkınmasını küresel ekonomiye yönelik bir şok olarak nitelendiren sözde "Çin Şoku 2.0" söylemini dile getirdiğini ifade etti.

Bu söylemin aksine, "Çin Fırsatı 2.0" kavramını vurgulayan Li, "Küresel kalkınma açısından 'Çin Fırsatı 2.0', ileri teknolojilere daha geniş erişim ve kalkınmanın faydalarının daha geniş kesimler tarafından paylaşılması anlamına geliyor" dedi.