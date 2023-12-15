Lise öğrencisine çarpan sürücüye 6 yıl hapis cezası

Bebeği ile birlikte ailesine teslim edilen kız çocuğunun devletten tek bir isteği var

ESKİŞEHİR'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Kader Yürük'e (17) hafif ticari aracın çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kader'in annesi Ayşe Yürük, Berkay Ergün'e iyi hal indirimiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen karara tepki göstererek, "Bu kaza değil; bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi" dedi.

Kaza, mart ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Tramvay yoluna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük'e çarptı. Yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Berkay Ergün, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

'NEDEN FREN İZİ YOK, BİLEMİYORUM'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ergün hakkında 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Ergün'ün bilinçli taksirle Kader Yürük'e çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi. Ayrıca bilirkişi ve trafik raporunda da Berkay Ergün'ün birinci derece tam ve asli kusurlu olduğu, Kader Yürük'ün ise kusurunun olmadığı kaydedildi. Sürücünün aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği bilgisine de yer verildi. Ergün, ilk ifadesinde frene basarak durmaya çalıştığını öne sürerek, "Tramvay yoluna girdim. Hatta sonrasında frene bastım. Olay yerinde neden fren izi yok, bilemiyorum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak 45 civarında olabilir. Olayda dolayı çok pişmanım. Keşke bu kişi yerine ben ölseydim" dedi.

DAVA SONUÇLANDI

Davanın dünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Berkay Ergün, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Kader Yürük'ün yakınları ile taraf avukatları yer aldı. Ergün, son savunmasında çok pişman olduğunu belirterek, "Önümde araç olduğu için tramvay yoluna girdim. Bilinçli şekilde yapmadım. Söz konusu olay neticesinde çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme hakimi, savunmaların ardından Ergün'e 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ceza, 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAZA GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖZYAŞLARI İLE İZLEDİ

Öte yandan dava dosyasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kader Yürük'ün yaya geçidinden yolun karşısına geçip, tramvay yoluna girdiğinde hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Görüntüleri gözyaşları ile izleyen anne Ayşe Yürük, mahkemenin verdiği 6 yıllık hapis cezasına itiraz ettiklerini söyledi. Anne Yürük, "Sürücü, tramvay yoluna 95 kilometre hızla girerek, kızımı katletti. Bu sırada frene bile basmadı. Mahkemede 6 yıllık hapis cezası aldı. Ama sanık bunu taksirle değil; kasten işledi. Birden fazla kusurlu. Mahkemenin verdiği hapis cezasına avukatımız aracılığıyla itiraz ettik. Bu kaza değil; bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi" dedi. (DHA)