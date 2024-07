Güncel

Liseliler hurda malzemeden akülü araba yaptı

Tek şarjla 100 kilometre gidebiliyor

Kırık sıralar ve eski makam koltukları arabaya malzeme oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Liseli öğrencileri okullarındaki hurda malzemeden tek şarjla 100 kilometre gidebilen akülü araba yaptılar. Öğrencilerin yeni hedefi arama ve kurtarmalarda kullanılacak drone yapmak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler birlikte okuldaki eski makam koltukları, kırık sıralar gibi hurda malzemelerden tek şarjla 100 kilometre gidebilen bir akülü araba tasarladılar. Öğrenciler okuldaki hurda malzemelerden tek şarjla 100 kilometre gidebilen ve adını 'Tektek' Koyarak tasarladıkları araba saate 50 kilometre hızla gidebiliyor. Okulun makine tasarım teknolojileri alanında okuyan öğrenciler, yapılan atölye çalışmaları sayesinde AutoCAD, Solidworks gibi programları kullanmayı ve ileri düzey lehim yapımını da öğrendiler.

Öğrenci Rabia Azra Saka, bu projeyi bir buçuk ayda tamamladıklarını ve kendi başarılarını görmekten duydukları gururu dile getirdi. Öğrenci Ertürk Ecevit ise, projede Solidworks ve AutoCAD programlarını kullandıklarını, aracın 5 adet 60 voltluk akü ile çalıştığını ve çeşitli aksamlara sahip olduğunu belirtti.

Okulun makam koltukları araba koltuğu oldu

Okulun Müdürü Osman Horozoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada "Okulda bir sağlık alanımız var, bir de makine tasarım teknolojileri alanımız var. Makine tasarım teknolojileri alanında öğrencilerimizi biz dokuzuncu sınıftan itibaren alıyoruz. Bunlara, şu an kızlarımız mesela çok güzel lehim yapabiliyor. Çok güzel makine tasarımlarını yapabiliyor. AutoCAD solid kullanabiliyorlar. Dolayısıyla okuldaki eski malzemeleri şöyle bir baktığımız zaman bir yerde eski lastik vardı, sıra vardı, makam koltukları vardı. Bunlara iki tane motor ilave ederek bu arkamızda gördüğümüz arabayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte tasarladılar. Şu an yaklaşık 100 kilometre yol alıyor tam dolu halde. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük gayret gösterdiler. Tabii okulumuzda sağlık alanda da şu an birçok mezunumuz yine liseyi bitirir bitirir çalışabiliyorlar ve üniversite okuyup daha sonra iş hayatına başlayanlar da var. Makine tasarım teknolojisinde yeni hedeflerimiz var. Yeni hedeflerimiz drone'lar yapmak, yine bu araba konusunu geliştirmek, yük taşıyan forklift şeklindeki arabaları tasarlamak, Dolayısıyla hem üretime katkı hem de bu vesileyle de çeşitli yarışmalarda kendimizi göstermek hedefimiz" dedi.

Kırık sıralardan yararlanmışlar

Okulun öğrencilerinden Rabia Azra Saka ise açıklamasında, "Tabii ki biz bu arabanın dış iskeletini ve iç iskeletini bir buçuk ayda tamamladık. İçinde özellikle okuldan ve diğer alanlardan yararlanarak iç tasarımını solit gibi uygulamalardan yaptık. İskeletini yapmamız bir buçuk ay sürdü. İskeletini yaparken okuldaki bazı kırık sıralardan onlardan yararlandık. Gerçekten kendi başarımızı görmek çok büyük bir gurur. Osman hocamıza buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için" dedi.

"Bizim için büyük adım oldu"

Öğrencilerden Ertürk Ecevit ise "Bu arabamın yapımında Solidworks, ondan sonra AutoCAD gibi programları kullandık. Dış iskeletini tahmini olarak 5-6 günde bitirdik. Kaplaması bir hafta sürdü. İçinde 5 tane akü, 60 voltluk. Bu şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. İçinde birinci vites, geri vites, el freni, gibi aksamlar bulunuyor. Aynı şekilde üstünde bir tane de lamba bulunuyor. Bunun gidişini görmek bizim gibi öğrenciler için büyük bir adım oldu bizim için. Ülke olarak küçük bir adım olsa da bizim gibi gençler için büyük bir adım olmuştur. Devamının gelmesini düşünüyoruz. İleriki projelerimiz için heyecanlıyız. Bu gibi durumlar için hazırlıklı bulunmalıyız" dedi.