Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyor

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaşanan zirai don, tarım sektörünü vurdu.

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı. Duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.

Malatya

"KAYISININ TAMAMINI KAYBETTİK"

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin belkemiği olan kayısıyı vurdu. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi.

Karaman

16 MİLYON ELMA AĞACINI DON VURDU

Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını da don vurdu. Dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tuttu. 16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor.

Elazığ

KAYISI, CEVİZ VE BADEM AĞAÇLARIN KAR VURDU

Elazığ'ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti.

Çorum

"CEVİZDE BİR TANE BİLE KURTULAN AĞACIMIZ YOK"

Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ise ceviz ağaçları kar yağışı ve don sebebiyle zarar gördü. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır" dedi.