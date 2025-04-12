Hasan Arat kürsüde yumruklandı

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat'ın sözleri sık sık salondaki genel kurul üyeleri tarafından müdahalelerle kesildi. Bu olay nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında tartışma çıktı. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken, sonrasında kürsüye çok sayıda genel kurul üyesi çıktı ve ortalık karıştı.

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

Hasan Arat, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"4.5 ay zamanda her türlü iftira, hakaret, ailemize çocuklarımıza her türlü şey buralardan söylendi ve sesini kimse çıkartmadı. Ben bugün korksam buraya gelmezdim. Beni 17. sıraya koydunuz konuşmacı olarak. Benim için hiç sorun değil.

"ÖZEL NEDENLERLE AYRILMAK İSTEDİM"

Ben 3 Aralık 2023'te Beşiktaş genel kurul üyelerinin verdiği oylarla başkanlığa geldim. 5 Aralık'ta mazbataamız aldıktan 361 gün sonra görevimden ayrıldım. Çoğu kişiye nasip olmayacak şekilde samimi vedalarla ayrıldım. Gitmem gerekiyordu dedim ve gittim. Özel nedenlerle ayrılmak istedim. Herkes benim bir an önce ayrılmamı istedi ama çok şükür sonuçlarım iyi çıkıyor. Seçim arifesinde bir görüş beyan edip Beşiktaş'ı karıştırmak istemedim.

"BU SESSİZLİK BİR KABULLENİŞ DEĞİLDİ"

Beni ve çalışma arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle susturabileceklerini sanıyorlar. Görev süremiz için yaptıklarımızı anlatmayacağım. Serdal bey zaten biraz önce bazılarını anlattı. Yapılan işler doğrudur, bu işlerde bir süreklilik vardır. Beşiktaş'ın mallarına çöktüler dedikten sonra düğmeye bastılar. Tehdit ediliyoruz dedim, kimse sesini çıkarmadı. Ben sustum ama bu sessizlik bir kabulleniş değildi. Konuşmak bana eziyet verirdi. Bazen kelimeler yetmez.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR NUMARALI KANSERİ FAİZDİR"

Beşiktaş'ın 100 milyon doları kayboldu diyorlar. Başkan açıkladı. Beşiktaş'ın bir numaralı kanseri faizdir. Beşiktaş'ın borcu 11 ayda iki katına çıktı dediler. Böyle bir şey yok. Ben sustukça başkaları dışarıya iftirayı saçtı. Ben önce Beşiktaş'ı ve sağlığımı korudum.

"HER TÜRLÜ ADALETE GİDELİM"

Her türlü adalete gidelim. Hodri meydan diyorum. Serdal Adalı da gelsin, Tevfik Yamanatürk de gelsin. Stat ışıklandırmaları konusunda Fenerbahçe'nin maliyeti 720 bin euro ve KDV. 212 bin euroluk bir fark var aramızda. Çatı da Fransız firmasına yaptırıldı. İki firma teklif verdi. Birisi 1 milyon 195 bin, diğeri 950 bin euro. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık garanti süresidir."

YAMANTÜRK, ARAT'A YUMRUK ATTI

Hasan Arat'ın konuşması sırasın genel kurul üyelerinden tepkiler yükseldi. Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi. Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk atarken ortalık karıştı. Hasan Arat'a kalabalıkta bir kişinin daha yumruk attığı görüldü.

TOPLANTI ERTELENDİ

Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat konuşmasına devam ederken Tevfik Yamantürk, kürsüye çıkıp Arat'a yumruk attı. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, yaşanan olayın ardından Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı apar topar bitirildi ve ertelendi.

"UTANMAZ ADAM"

İkili toplantıya başlamadan hemen önce de gerginlik yaşamıştı. Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi.

ARAT'TAN OLAY SONRASI İLK SÖZLER

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, yaşanan olayların ardından konuştu. Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler. Ben eski başkan olarak geliyorum, konuşmadım bugüne kadar, yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Geleceğim, en medeni ortamda anlatacağım. Tahammül edemiyorlar, tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar, Süleyman ağabeye 'Parasını vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir Divan Başkanı var.

"TARİH ONLARI YARGILYACAK"

Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar! Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez.

"SESSİZ KALIRSAN AYNI İŞ SANA YAPILIR"

Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek.

"TEVFİK YAMANTÜRK DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir Divan Başkan'ı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla zenginliğinle ahkam kesemezsin. İnsanların üstünde tahakkümde bulunamazsın. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar.

TEVFİK YAMANTÜRK'E: "KALLEŞ!"

Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!

"AYNI NUMARAYI SÜLEYMAN AĞABEYE YAPTI"

Haydi herkes ortaya çıksın. Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a çok şükür bir şeyim yok. (Elinizde kan var) Olabilir, oradaki şeyden dolayı olabilir. Bunlar gelir geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman ağabeye yaptılar ve altılılar diye anılırlar. Aynı numaraları Süleyman Ağabey'e yaptılar. Bu utançla yaşayacaklar. Benim adım miras olarak yeter, onların paraları yetmez!

"GEREKENİ AVUKATLAR YAPAR, HUKUK İŞLER"

Gerekeni avukatlar yapar, hukuk işler. Sadece bunun için değil, çok kişiyi mahkemeye verdim. Yapılan konuşmalardan, basın mensuplarının attığı iftiralardan... Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti. Bu ülkede adalet varsa herkes ne olduğunu öğrenir, peşine düşer. Bir taraf güçlü ve zengin olacak, adam kayırmaya başlarsanız bu ülkede adalet olmaz. Adalet şimdi devreye girsin. Suçluları ortaya çıkarsın."