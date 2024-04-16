Lokanta ve kafelerde KDV\'ye zam yok, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alınıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde KDV'ye zam gelecek olmasına ilişkin "KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu tebliğ tasarısının ardından X hesabından bir açıklama yaparak KDV oranlarında artış yapmadıklarını duyurdu. Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

"KDV oranlarında artış yapmadık. Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."