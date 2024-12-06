LÖSEV, 10 Milyon Gönüllü Hedefliyor - Son Dakika
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LÖSEV, 10 Milyon Gönüllü Hedefliyor

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LÖSEV, kanserle mücadele için gönüllü sayısını 7 milyondan 10 milyona çıkarma hedefinde.

06.12.2024 12:00
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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Hedeflerinin 10 milyon gönüllüyle kanser hastalarına destek vermek olduğunu söyleyen LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Yasemin Durukan, "Dünya genelinde lösemi ve kanser her gün artıyor. Artık gribal bir enfeksiyon kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Çocukluk çağında özellikle lösemiyi yüzde 35 oranlarında görüyoruz" dedi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Yasemin Durukan, şu an 7 milyon gönüllülerinin olduğunu, LÖSEV'in 26'ncı yılında hedeflerinin 10 milyon gönüllüye ulaşmak olduğunu ifade etti. Türkiye'de ve dünyada lösemi ve kanser hastalıklarının gribal enfeksiyon kadar yaygınlaştığına dikkat çeken Durukan, löseminin çocuklarda görülme oranının yüzde 35 olduğunu kaydetti.

"Gönüllülerimiz göz bebeğimizdir"

Yasemin Durukan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Gönüllüler Günü'nün olduğu bir haftadayız. Gönüllülük aslında çok kıymetli bir kavram. LÖSEV olarak bizler de gönüllüğü, gönüllülerimizi önemsiyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren de gönüllü desteğiyle bugün ki 26 yıllık başarımıza ulaştığımızdan da mütevelli hep diyoruz ki gönüllülerimiz göz bebeğimizdir. Onlar var ki bizler varız. Gönüllülüğü hepimiz biliyoruz aslında. İçimizden gelerek, karşılık beklemeden, insanlık yararına özellikle dezavantajlı duruma çare bulmak, el uzatmak anlamında karşımıza çıkıyor. LÖSEV özelinde gönüllük ise hayata tutunmaya çalışan, kanserle mücadele eden ailelerimize en başta umut ışığı olabilmeyi hedefliyor. Bu yüzden diyoruz ki hepimizin yapabileceği bir şey var. LÖSEV'de 'ben de varım' diyen gönüllülerimizle beraber 26 yıldır hiçbir karşılık beklemeden, sadece bir ailemizin hayatını iyileştirmek için, dolayısıyla büyük resimde toplumu iyileştirmek için yaptığımız çalışmaların aslında tümü gönüllük faaliyetleri arasına giriyor.

"Gönüllülük hedefimiz 10 milyona ulaşmak"

7 milyona yakın gönüllümüz var. Bu epey büyük bir değer aslında. 7 milyona yakın insan hiçbir karşılık beklemeden 'ben ne yapabilirim' sorusunu sorarak bize destek veriyor. Bu destekler arasında birçok kalem var. Hepimizin yapabileceği bir şey var diyoruz ya, bu konuda ülkemizde tabi ki daha fazlası mümkün olabilir. Gönüllülük hedefimiz 10 milyona ulaşmak 26. yılımızda. İnanıyoruz olacak da aslında bu. Sadece biraz daha bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü LÖSEV'i tanımayan yok. Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına aile boyu destek hizmetleri verdiğimizi daha çok vurgulamaya çalışıyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de imkanını paylaşmak isteyen enerjisini, güler yüzünü, mesleki yetkinliğini, yeteneğini paylaşmak isteyen gönüllülerimize anlatma hedefimiz var. Daha iyisinin mümkün olduğunu bilerek hepsine teşekkür ediyoruz destekleri için.

"Gribal bir enfeksiyon kadar yaygın olduğunu görüyoruz"

Dünya genelinde lösemi ve kanser her gün artışına devam eden hastalık. Aslında kanser hastalığı çevresel koşulların, beslenmemizden yaşam standartlarımıza kadar kötüleşmesiyle daha yaygın hale geldi. Artık gribal bir enfeksiyon kadar yaygın olduğunu görüyoruz. Bu konuda hem ülkemizde hem de dünyada şu anda artışın hızla devam eden bir hastalık, çocukluk çağında özellikle lösemiyi yüzde 35 oranlarında görüyoruz. Bu da azımsanamayacak bir değer aslında. Bunun yanı sıra birçok kanser türü var. 300'ün üzerinde kanser tanısından bahsediyoruz. Hepimizin aday olduğu bir hastalık.

"Şu an tedavide başarı oranımız yüzde 96"

Ama şunu unutmamak lazım; artık ölümcül bir hastalık olmadığını biliyoruz. Kanserle beraber iyileştirilebilir bir sürece adım attığımızı bilmemiz gerekiyor. Bunun için de insan gibi yaşayabileceğimiz, insan gibi tedavi hizmeti alabileceğimiz tüm maddi, ayni ve psiko sosyal zeminin yaratılması gerekiyor. Tedavi olanak sağlandığında mümkün oluyor. En güzel örneği Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz Ankara'da LÖSEV yerleşkemizde bulunuyor. Şu an tedavide başarı oranımız yüzde 96.

"Resmi internet sitemizden bağış kısmını inceleyebilirler"

Ben maddi olanağımı paylaşmak istiyorum, vaktimi, imkanımı paylaşmak istiyorum diyorsa kişiler bağış sistemlerimiz yıllardır olduğu gibi hiç değişmedi. Teknolojinin gelişmesiyle interaktif yöntemler eklendi. Mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi geleneksel yöntemlerde gişe bankacılığı, irtibat ofislerimizden makbuz karşılığında yapılabilecek nakdi destekler, ayni yardımlar arasında oyuncaktan kıyafete, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok başlık var. Resmi internet adresimizin bağış seçenekleri kısmından detaylı bir şekilde inceleyebilirler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LÖSEV, 10 Milyon Gönüllü Hedefliyor - Son Dakika

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