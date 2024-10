Lübnan\'dan tahliye edilen Türk vatandaşları geride bıraktıkları yakınları için endişe duyuyor

Güncel

SELAHATTİN EROL - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri ile yurda getirilen Türk vatandaşları bombalı saldırılardan kurtuldukları için sevinirken, geride bıraktıkları yakınları için endişe duyuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile tahliye edilen Türk vatandaşları güvenle ülkelerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Farklı illerde yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlardan bazıları da Mardin'in Midyat ve Savur ilçelerine geldi.

Burada babaevine yerleşen vatandaşlar kendilerini bombalı saldırılardan kurtaran Türkiye'ye minnet duyarken, iş durumu veya farklı nedenlerle kendileriyle gelemeyen yakınlarını Lübnan'da bıraktıkları için üzülüyor.

"Türk gemilerini görmek çok güzel bir histi"

3 çocuğu ile Savur'un Üçkavak Mahallesi'ndeki babaevine yerleşen Nesrin Efetürk, AA muhabirine, Beyrut'ta yaşadıklarını, bombalı saldırılar nedeniyle çocuklarının çok korktuğunu söyledi.

Efetürk, evlerinin önünde de patlama yaşandığını belirterek, yaşadıkları korku ile geceleri uyuyamaz hale geldiklerini anlattı.

Tahliye kararı alınmasının ardından herkesin isimlerini yazdırmaya başladığını ifade eden Efetürk, "Tahliye için kayıt yaptırdım. Benim, eşimin ve çocuklarımın ismi çıktı. Ancak eşim gelemedi. Türk gemilerini görmek çok güzel bir histi. Güvende, artık emin ellerde olduğumuzu hissettik. Gemide de çok ilgi gördük askerlerimizden. Allah onlardan razı olsun." dedi.

"Eşim Lübnan'da kaldı"

Türk gemileri gelmeden önce kendi imkanlarıyla Trablus'tan ülkeye dönmeyi planladıklarını ancak tahliye kararını duyunca Türk gemileriyle dönmek istediklerini belirten Efetürk, "Bizi savaşın içinden aldılar. Oradayken savaş uçaklarının sesi, patlamalar vardı. Kayıt yapılırken bile bu sesleri duyuyorduk. Türk askerini orada görünce kendimizi çok güvende hissettik. Çocuklarımızla oynadılar, ihtiyaçlarını karşıladılar. Türk askerine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Efetürk, eşinin de Türkiye'ye gelmek istediğini ancak gelemediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Eşim Lübnan'da kaldı. Ailesi biraz rahatsız, onlara bakıyor. Gelmesini çok istiyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum. Dualarımız onunla. Onun için çok endişeleniyorum."

Baba Adnan Efetürk ise Beyrut'tan kızı ve torunlarının tahliye edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün yetkililere çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

"Türkiye ile gurur duyuyorum"

Savur ilçesindeki babaevine dönen Vesile Erol, Beyrut'a gelin gittiğini, 45 yıldır Lübnan'da yaşadığını belirtti.

4 oğlu olduğunu anlatan Erol, şöyle devam etti:

"Çocuklarım dışarıda. Çocuklarım orada olsaydı ben de gelemeyecektim. Ama eşim orada esnaf. 45 yıldır oradaki bütün savaşları gördüm. Şimdiki savaş çok kötü, kaçarak geldim. Elektrik, su yok. Bombalar her yeri yıkıp yakıyor. Eşim orada her gün onunla konuşuyorum. 'Üzülme.' diyor. Korku içinde ne yapacağımızı bilmiyorum. Akrabalarımızın bir kısmı geldi bir kısmı orada kaldı. Gelen herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Türkiye'mi, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Türkiye ile gurur duyuyorum. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mız, askerlerimiz, devletimiz ile gurur duyuyorum."

"Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz"

Midyat ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına yerleşen Fehmi Halil Baykal da Arapça, oğlu, gelini, torunu ve kedisi ile Lübnan'dan geldiklerini belirtti.

Sağlıkla memleketlerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Baykal, gemi ile geldiklerini anlattı.

Kendileriyle çok ilgilenildiğini, selametle memleketlerine kadar geldiklerini anlatan Baykal, şunları kaydetti:

"Kalbimizden çok teşekkür ediyoruz. Allah Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dan razı olsun. Türk askerine çok teşekkür ediyoruz. Büyükelçiliğimiz ve Türk askeri sabah saat 06.00'dan ertesi güne kadar hep yanımızda oldu. Bize yemek getirdiler. İsrail her yeri vuruyor. Füzelerle her yeri yerle bir ediyorlar. Yardım gitmesine izin vermiyorlar. Her şey için Türkiye hükümetine, Türk askerine ve halkına çok teşekkür ediyoruz."

Oğlu Mehmet Fehmi Baykal, sağlıkla memleketlerine kavuşmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, bombalı saldırılardan dolayı çok korktuklarını belirtti.

"İsrail her yeri vuruyor. Oturduğumuz ev, vurulan bir yere çok yakındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk askerine ve bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye güçlü ve büyük bir devlet. Ülkemiz tüm ülkelerden önce bizi aldı. ABD vatandaşları bile daha oradaydılar." diyen Baykal, burada güvende olduklarını aktardı.

Mehmet Fehmi Baykal'ın eşi Kevser Baykal da kendilerini yalnız bırakmayan ve ilgilenenlere teşekkür etti.