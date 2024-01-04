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Lübnan Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze savaşından uzak tutulması için diplomatik girişimlerini vurguladı - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze savaşından uzak tutulması için diplomatik girişimlerini vurguladı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın Gazze savaşından uzak tutulması için ABD'nin diplomatik girişimlerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Buhabib, bölgede barışın tesis edilmesi için öncelikle Filistin ile barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde ise İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmalar ve saldırılar devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı, ABD\'nin Gazze savaşından uzak tutulması için diplomatik girişimlerini vurguladı
04.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:31
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Lübnan'ın Gazze savaşından uzak tutulması için ABD'nin diplomatik girişimlerini sürdürmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Buhabib, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Beyaz Saray'da görüştü.

Buhabib ve McGurk'un görüşmede, Lübnan'ın Gazze savaşından uzak tutulması için ABD'nin diplomatik girişimlerini sürdürmesi gerekliliğini vurguladıkları ifade edildi.

Bölgede savaş yerine barışın tesis edilmesi konusunda Buhabib'in, "Buna ulaşmanın tek yolu öncellikle Filistin ile barışın tesisidir." dediği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı olarak çatışmalar ve saldırılar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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