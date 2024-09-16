Makas Atan Sürücü Gözaltına Alındı

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Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

ANKARA'da trafikte seyir halinde iken aracı ile makas attığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da yolda makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliği, söz konusu videodan yola çıkarak polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edildi. Şüpheli A.Y.A.'nın içinde bulunduğu araç dün Eskişehir yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesinin 2 ay süreyle iptal edildiği ayrıca psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacağı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.Y.A.'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.