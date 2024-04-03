Malatya\'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölge adeta bir beşik gibi sallanırken, bir korkutan haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DAN KORKUTAN HABER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTI BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

13.9 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde de hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

AFAD PAYLAŞIM YAPTI

Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

VALİ YAZICI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALMADIK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.