Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin Gazze'ye insani desteğini överek, "Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda ve Türkiye'den insani yardım olarak yüz gemi dolusu ekipman vesair destek gönderildi. Bu inanılmaz bir şey. Bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı." dedi.

Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya Başbakanı Enver, "Dünya Müslüman aleminin lideri ve adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda dünyada çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz. Şanslıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneydoğu Asya ziyaretini gerçekleştirdiğini, bu kapsamda Perak Sultanı Nazrin Şah ile de bir araya geldiğini anlatan Enver, Erdoğan'a dün kendisinin de mezun olduğu üniversiteden bir fahri doktora derecesi verildiğini, bu fahri doktoranın verilmesinden onur duyduklarını söyledi.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin varlığına işaret eden Enver, toplantı öncesinde çeşitli mutabakat zabıtları imzaladıklarını belirtti. Enver, iki ülke arasındaki işbirliğinin en yüksek düzeye ulaşması için kararlı olduklarını vurguladı.

Ziyaret kapsamında iki ülke bakanlarının, bürokratlarının ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiğini aktaran Enver, "Aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

Enver, bu kararlılığı destekleme konusunda verecekleri destek için çeşitli bakanlıklara ve kurumlara da teşekkür etti.

İkili ticaret hacminde yeni hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke ticari ilişkilerini ve yatırımlarını 5 milyar dolar civarından 10 milyar dolar civarına çıkarmaları gerektiğini konuştuklarını kaydeden Enver, "Bu bir taahhüttür. Bunu gerçekleştirememek, ekonomilerimizi geliştirememek için bir sebep yok. Türkiye ve Malezya ekonomilerine baktığımızda karşılıklı ticaretin artırılmaması için bir sebep yok görünüyor aslında." değerlendirmesini yaptı.

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yarı iletkenler, elektrik elektronik, gıda ve savunma sektörlerini de ele aldıklarını belirterek, "Savunma bakanlarımız da işbirliğinin artırılması yönünde mutabık kaldı. Savunma ekosisteminde karşılıklı teknoloji teatisi üzerinde de mutabık kalındı." dedi.

"Havacılık konusunda Türkiye Avrupa ve dünya seviyesinde parlayan bir yıldız"

Enver, "Son derece şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi, bizim havaalanlarıyla ilgili kurumumuzun İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki çalışma ve faaliyetlerine devam edebileceğini söylediniz." diye konuştu.

Bu faaliyeti Türkiye'deki yerel yetkililer, yüklenici şirketler ve idari kurumlarla işbirliği halinde yürüteceklerini dile getiren Enver, "Çünkü hem havaalanı yönetimi konusunda hem havacılık konusunda Türkiye Avrupa seviyesinde, dünya seviyesinde de parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda. Türkiye hem havaalanı yönetimi hem havacılık konusunda bir örnek teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

Enver, Türkiye'nin gelişimini ve kalkınmasını geçmişten bu yana izlediğini vurgulayarak, "O günden beri bakıyorum, Türk Hava Yolları Avrupa'nın en zayıf hava yollarından biri olarak görünüyordu o zamanlar. Ama siz devreye girdikten sonra sizin liderliğinizle Türk Hava Yollarında bir dönüşüm gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki havalimanının en büyük ve çok etkin çalışan bir havalimanı olduğunu kaydeden Enver, havalimanı yönetiminde 10 yıldan az bir zamanda inanılmaz bir dönüşüm gördüklerinin altını çizdi.

Enver, "Enerji alanında, Petronas'la ve ilgili şirketlerle, helal alanında, dijital gelişim konusunda, afet konusunda da işbirlikleri olacak." dedi.

" Myanmar'daki Rohingyalılarla (Arakanlı Müslümanlar) ilgili gelişmelerin yanı sıra, diğer ilgili kıtadaki gelişmelerden dolayı kaygılarımızı da paylaştık." diye konuşan Enver, kalıcı güvenlik, adalet ve barış isteklerini Myanmar özelinde bilhassa dile getirdiklerini aktardı.

Malezya'nın Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları

Enver, Türkiye'nin Gazze'ye ile ilgili çalışmalarına değinerek, "Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda ve Türkiye'den insani yardım olarak yüz gemi dolusu ekipman vesair destek gönderildi. Bu inanılmaz bir şey. Başka bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı." şeklinde konuştu.

Ellerindeki imkanlardan yararlanarak Gazze için üstlerine düşeni yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Enver, Gazze için Türkiye, Katar ve Mısır üzerinden bir şeyler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Japonya'nın da Gazze'nin yeniden inşası için bir fon oluşturma girişimleri olduğunu aktaran Enver, ülkesine Gazze'nin yeniden inşa girişiminin ortak başkanlığını yapmasının teklif edildiğini kaydetti.

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok zenginleştirici ve anlamlı bir ziyaret olması nedeniyle teşekkür ederek, "Aile olarak da dostumuzsunuz ve pek çok Malezyalı biliyorum ki sizi tanıyor, biliyor. ve sizin yaptıklarınızı, sizin hikayenizi de izliyoruz. Söylediklerinizi de ciddiye alıyoruz. Son derece kararlısınız, güçlüsünüz. Bunu görüyoruz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğiniz mesajınızı çok net veren bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.

ASEAN'ın Gazze'nin yeniden inşasındaki rolü

Enver, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Gazze'de ateşkesi öncelediğini ve Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra yeniden inşa çalışmaları başladığında yeterli yardımın sağlanacağından emin olmak istediklerini anlattı.

Geçen ay düzenlenen ASEAN dışişleri bakanları toplantısında pozisyonlarını yeniden teyit ettiklerini belirten Enver, "Biz bütün liderlerle angajmanımızı sürdüreceğiz. Böylelikle Gazze'nin yeniden inşa çalışmalarına gereken desteği sağlayabiliriz. Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN ülkelerini bu noktada seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

" İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor"

Enver, ASEAN-Türkiye ilişkileri noktasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin hedeflendiğine işaret ederek, "Asya'nın dışında da Kanada gibi, Avrupa Birliği gibi ortaklarımız var. Dolayısıyla bu diyalog ortaklıklarını geliştirme noktasında ASEAN'ın beklentileri karşılayacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

ASEAN üye devletlerinin dünya çapındaki farklı paydaşlarıyla bir araya gelmesi ve sorumluluğun paylaşılmasını temin etme konusunda kararlı olduğunu söyleyen Enver, "Türkiye de bir diyalog ortağı bizler için. Bu bizim için önemli önceliklerin başında geliyor." şeklinde konuştu.

Enver, Filistin konusunda çalışmaların devam ettirileceğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ateşkes imzalandı ama ateşkes imzalandıktan sonra geçiş dönemi dikkatlice takip edilmeli. İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor. Burada bu süreç nasıl işleyecek? Sömürgeci oralardan çekilmemişken burada ilerleme nasıl kaydedilebilir? Bunu sormamız gerekiyor. Aynı zamanda insanların evlerini, insanların ikametlerini, insanların mallarını, mülklerini işgal edip ele geçirirken burada sorunun çözülmesi nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla gidilmesi gereken iki yol var, öncelikle insani yardımların arttırılması ama bir diğer taraftan da uzun vadeli bir çözümün geliştirilebilmesi şarttır."