Malezya, BRICS'e katılmak için Rusya'ya başvuru mektubu gönderdi

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Malezya'nın, BRICS'e katılmak için Rusya'ya başvuru mektubu gönderdiği bildirildi.

Bernama haber ajansının haberinde, Başbakan Enver İbrahim'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Malezya'nın Putrayaja kentinde ağırlamasına ilişkin, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Enver ve Lavrov, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret, yatırım, güvenlik, yüksek öğrenim, bilim ve teknoloji ile turizm dahil olmak üzere çeşitli konularda işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Malezya'nın BRICS'e katılma arzusu, görüşmenin "ana gündemi" olurken, Malezya, "BRICS'e katılmak için Rusya'ya bir başvuru mektubu gönderdiğini" ve üye ülke ya da stratejik ortak olarak katılmaya açık olduğunu duyurdu.

Görüşmede, Filistin'deki mevcut durum da ele alındı. Malezya, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve insani yardımın yanı sıra Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olarak kabul edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Enver, görüşmede, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün diyalogdan geçtiğini söyledi.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.