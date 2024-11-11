Maltepe Belediyesi'nde İşçiler Greve Gitti

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından işçilerin başlattığı grev devam ediyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına dün gece asılan grev kararı kapsamında işçiler, Gülsuyu Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi önünde toplandı. İşçiler burada ateş yakıp halay çekti, çeşitli sloganlar attı.

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasal hakları olan grev kararıyla birlikte dün greve çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 5-6 aydır müzakere sürecini sürdürdüklerini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"İşçi arkadaşlarımızın ortak iradesiyle hazırladığımız taslağa uygun teklifler gelmedi. Biz ısrarla ve inatla 6 ayda bu müzakere masasında bitirmek için elimizden geleni yaptık. SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) CHP'li belediyelerde işverenler adına yetkilendirdiği bir işverenler sendikası. Dün akşam masayı terk eden SODEMSEN oldu. Ortak iradeyle hazırladığımız taslağın arkasındayız ve taleplerimizin karşılanmasını talep ediyoruz. Bugün greve çıktık ve taleplerimiz karşılana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Greve katılan işçilerden Savaş Kıdıl da yaklaşık 6 aydır SODEMSEN'in kendilerine yaklaşımının iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz işçiler olarak gerçekten geçinemiyoruz. Şu anda vergi dilimindeyiz ve bizim aldığımız ücretimiz bir ev kirasını karşılamıyor. Biz artık hakkımızı istiyoruz işçiler olarak. Bugün Türkiye şartlarında geçinmek gerçekten çok zor. İşçiyiz ama işçi her zaman haklıdır ve hakkını savunmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Dün akşam saat 24.00 itibarıyla grev ateşimizi yaktık ve direne direne hakkımızı almaya çalışacağız ve alacağız."

"Kartal'la Ataşehir'de yine işçilerin haberi olmadan imza atıldı"

İşçilerden Mahsuni Çoban da sorunlarını anlatarak, Eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel başkanıyken SODEMSEN'i (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) kurduğunu ileri sürdü.

Çoban, daha önce de 9 günlük eylem yaptıklarını ve o zaman da haklarını alamadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Zam almaya yakınken genel merkezden baskı yaptırıp bizim haberimiz olmadan imza attırdılar. Biz istediğimiz şeyleri alamadık. Şu anda Kılıçdaroğlu gitti. Özgür Özel geldi. Ama aynı zihniyetle devam ediyorlar. Mesela, Kartal'la Ataşehir'de yine işçilerin haberi olmadan imza atıldı. Burada da aynısı yapılacak diye düşünüyorum ama biz buna izin vermeyeceğiz."

Olayın CHP Genel Merkezi'yle, SODEMSEN'le alakalı olduğunu savunan Çoban, "Bizim önümüzü keseceklerini düşünüyorlar ama biz yine direnişimize devam edeceğiz. Gerekirse hepimiz imza atıldığı zaman istifa edeceğiz. Ama direniş ve hakkımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyede 11 yılıdır temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Çoban, dünyanın her yerinde temizlik işçilerinin daha fazla para aldığını, çünkü pis kokuya ve çöpe maruz kaldıklarını söyledi. Bu nedenle temizlik işçilerin ücretinin daha fazla olduğunu ifade eden Çoban, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bizim şu anda elimize geçen para 23 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Normalde bu parayı biz istediğimiz her yerde alırız. Bu kadar pisliğe de maruz kalmayız en azından. Kızım üniversitede okuyor. Ekstradan eşim de rahatsız. Ameliyat olması gerekiyor. Bunun için de sıkıntılar görüyoruz. Hafta sonları ek iş, minibüsçülük yapıyorum. CHP Genel Merkezi işçilerin üstünden elini çeksinler. Biz hakkımızı alırız. Sadece karışmasınlar."

İşçilerin şantiye önünde grevi devam ediyor.