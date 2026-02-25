Maltepe'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Maltepe\'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
25.02.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maltepe\'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı
Haber Videosu

Dört katlı binada çıkan yangında, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, sağlık kontrolü yapıldı.

MALTEPE'de dört katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, İnceleme, Maltepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti
Ozan Kabak, Lamine Yamal’ın takım arkadaşı olabilir Ozan Kabak, Lamine Yamal'ın takım arkadaşı olabilir
Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor

20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:11
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:33:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Maltepe'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.