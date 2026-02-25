Maltepe\'de Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

MALTEPE'de dört katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.