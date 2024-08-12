Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek: 'Su kesintileri için önlem alıyoruz'

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(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte yaşanan su kesintilerinin nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Kendisinden önceki MHP'li yönetimi işaret eden Zeyrek, "Bizden önce 10 yıl boyunca MASKİ, şehrimizin altyapısını dijital bir ortama dönüştürebilecek çalışma bile yapmamış. Biz şu anda hangi sokaktan hangi borunun geçtiğini, kaç santimetre alta geçtiğini maalesef bilemiyoruz" dedi. Zeyrek, yeni sondajların bitmesiyle 15 gün içinde su kesintilerinin büyük ölçüde azalacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte son dönemde yaşanan su kesintileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, kesintilerin nedenlerine ilişkin madde madde bilgi veren Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemlerini işaret ederek sağlıklı su altyapısı için gerekli çalışmaların yapılmadığını belirtti. Zeyrek ayrıca Manisa Futbol Kulübü'nün su sayaçlarının sökülmesine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"Hangi sokaktan hangi borunun geçtiğini, kaç santimetre alta geçtiğini bilemiyoruz"

Mevcut altyapının günün gerekliliklerini karşılamadığını belirten Zeyrek, kentin su altyapsına ilişkin gerekli çalışmaların da yapılmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Yaklaşık 35-40 yıl önce yapılmış o günün şartlarını sağlayan ama bugünün şartlarını sağlayamayan altyapıdan kaynaklanan sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş DP borularımız, PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesiyle birlikte artık altyapı seferberliği başlatıyoruz. Düşünün ki bizden önce 10 yıl boyunca MASKİ şehrimizin altyapısına dijital bir ortama dönüştürebilecek çalışma bile yapmamış. Biz şu anda hangi sokaktan hangi borunun geçtiğini, kaç santimetre alta geçtiğini maalesef bilemiyoruz. Böyle dijital altyapımız yok. Böyle bir altyapı projesi bizlere bırakılmamış. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte öncelikle şehrin altyapı projelerini hazırlıyoruz. Hem bugünün yapılacak olan kazılarında hem benden sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet edebilecek bir başkana bu dijital altyapıyı sağlamış olacağız. Öncelikle şehrimizi güçlü radarlarla tarayarak bütün altyapısını dijital ortama taşıyacağız. Daha sonrasında bu boruların bağlantı yerlerinde patlaklardan kaynaklı su kesintilerimiz oluyor. Yaklaşık bin adet branjman değişimi için ihalemizi yaptık. Branjmanlarımız geldi. Şu anda tespit ettiğimiz mahallelerde bin adet branjman değişimini yapacağız. ve asbestli borularımız var. İnsan sağlığına zarar veren borular. Boruların değişimine başlıyoruz. Biz bu çalışmaların hepsini de altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz. Şunu unutmayalım. Suyun ne kadar önemli olduğunu, yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan bir Manisalı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bu seferberlikle biz bu işi ancak bu şekilde başarabiliriz. Çünkü su hayattır. Su yarınlara bırakabileceğimiz en önemli bir emanettir."

"Kullanımın en az olduğu saatlerde su kesintisi yapıyoruz"

Önceki dönemin su kontrolü için kurduğu sistemin yetersiz kaldığına dikkat çeken Zeyrek, planlı kesintiler yapıldığını da belirterek şu ifadeleri kullandı: "Suyun kontrolünde scada sistemini bizden önceki yönetim kurmuş. Ama bu scada sisteminin yetersizliğini görüyoruz. Scada sistemiyle birlikte açtığımız bütün sondajların şu anda verimliliklerini ölçüyoruz. Elektrik etkilerinden dolayı depolarımız tam dolmuyor. Bu yüzden şehrin özellikle merkez mahallelerinde gece 01.00 ile 04.00 arasında sularımızı kesiyoruz. Depolarımız sonuna kadar dolsun sabah uyandığında vatandaşlarımız susuz kalmasın diye. Bu kestiğimiz mahalledeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ben hiçbir evin hiçbir işletmenin susuz kalmasını istemiyorum. Biz depoları doldurabilmek için kullanımın en az olduğu saatlerde su kesintisi yapıyoruz. Biz asbestli borularımızı, branjmanlarımızı değiştiriyoruz. Dijital altyapımızı sağlıyoruz. Scada sisteminde yenilenmeye gidiyoruz. Düşünün ki bir MASKİ 10 yıl boyunca bir kere bile Manisa'nın yer altı su haritasını göz önüne almamış. Sadece dünden gelen bilgilerle günü kurtarmak adına bu tip çalışmalar yapmıştı. Ama biz bu altyapı projesini çok önemsiyoruz ve bu altyapı projesiyle yarınlarımıza da ışık tutacağımızı biliyoruz."

"15 gün sonra su kesintilerine büyük bir önlem alınacaktır"

Su kesintilerinin birinci aşamadaki çözümü için 15 gün süre veren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Şu anda altı tane sondajımız var. Altı sondajımız şu anda bitime yaklaştı. Bu çok ciddi bir ölçüde su kesintilerinin önüne geçecektir. 15 gün sonra su kesintilerine büyük bir önemde önlem alınacaktır. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bugünün çözümü. Eğer ki suyumuza sahip çıkmazsak bunları son suyumuzu kontrollü kullanmazsak içme suyu ucuz diye bağımızı bahçemizi sularsak zeytinlerimizi içme suyuyla sularsak maalesef önümüzdeki yıl yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız."

"Bunu siyasileştirmek 31 Mart'ın seçim yarasıdır"

Geçtiğimiz gün Manisa FK'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı antrenman tesislerindeki su sayaçlarının sökülmesine gelen eleştirilere de yanıt veren Zeyrek, şunları söyledi: "Bundan önce defalarca bu şekilde bu saatlerini söküp ve teste soktuğumuz birçok firma, ev var. Birçok abonesi var. Bir basınç testi yapmak zorundayız. ve su kaçaklarını bu şekilde test yaparak ortaya çıkarmak zorundayız. Burada da bu yoğun kullanımı hasıl olan öncelikle eğitim yapıları ve spor alanlarını belirlemiş. Uncubozköy'de daha önceden de böyle bir çalışma yaptık defalarca. Ama bu iş bir şekilde gündeme gelmedi. Yalnızca Manisa Futbol Kulübü'nün bu şekilde abone saatinin sökülüp test edilmeye götürülmesi gündeme geldi. Ama bu hizmeti değişik bir şekilde algılayanlar, 31 Mart'ta seçim kaybını buna bağlayanları kınıyorum. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Basınç ölçmek için, kaçağı ölçmek için, bundan sonra da abonelerimizin saatlerini teste sokacağız. Bu suyla mücadelenin en ufak bir örneğidir. Bugün Manisa FK'ya olmuştur. Saati testten geçer, saati geçtikten sonra gider yerine takılır. Yağmur suyu kanalı için kazı yapılır. Yağmur suyu hatları döşenir. Ondan sonra üst yapısı da yapılır bunun. Bunu siyasileştirmek 31 Mart'ın seçim yarasıdır. Bunu bugüne bu şekilde taşımak bence kimseye yakışık almayan bir davranıştır. Ben buna bir siyasi gözle bakıyorum. Ama bu çok yanlış bir şey. Biz bunu Manisalı hizmet etmek için yapıyorum."