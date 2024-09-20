Kıbrıs Barış Harekatı'na Anma Parkı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'na Anma Parkı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs gazilerini onurlandırdı. Laleli Mahallesi’nde yer alan parka Başkan Ferdi Zeyrek’in katıldığı törenle “Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı” ismi verildi.

20.09.2024 16:23  Güncelleme: 16:53
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs gazilerini onurlandırdı. Laleli Mahallesi'nde yer alan parka Başkan Ferdi Zeyrek'in katıldığı törenle "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı" ismi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde bulunan bir parka Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı ismini verdi. Parkın açılış törenine, Başkan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Yusuf Kayışkan, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, çevre mahallelerin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Zeyrek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Barış, büyük mücadelelerin sonucunda elde edilir ve bayramlar da işte bu büyük mücadelelerin ardından kutlanır. Ben de bu yüzden öncelikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs'ta barışın, özgürlüğün ve bağımsızlığın daim olacağına duyduğumuz inançla. Bu zaferin anısını Manisa'mızda yaşatmak için bugün burada bu güzel parkımızı açıyoruz. İşte bu park, Kıbrıs ve Ege arasındaki bu milliyetçilik ve özgürlük hattının simgesi olacak. Bu parkta yetişen her ağaç Kıbrıs'ta kök salan özgürlüğü, burada koşup oynayan her çocuğun sevinç çığlıkları demokrasiyi, burada huzurla oturan her bir hemşehrim barışı temsil edecek. Sözlerimi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim sözlerinden biriyle tamamlamak istiyorum: 'Yurtta sulh, cihanda sulh!' Kıbrıs'ta sulh, Türkiye'de sulh, dünyada sulh! Yavru vatanımızın bayramı kutlu, parkımız tüm hemşehrilerimize ve özellikle çocuklara hayırlı olsun."

Törende duygularını dile getiren Laleli Mahallesi Muhtarı Yadigar Şahin, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı bu sosyal donatı alanının bakımını yapıp Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Parkı olarak adlandırıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizi onure ettiniz ve gazilerimizin adının olduğu bir parkta da mahallemiz onure oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İsmin verilmesi çok güzel ve önemli"

Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Karakaş ise "Hem mazimizi hatırlaması hem de milli değerlerimizi kaybetmemek adına çok güzel bir düşünce. Yeni yetişen neslimize Kıbrıs'ın ne olduğunu Kıbrıs savaşının ne olduğunu anlatmak lazım. Çocuklarımızın bunları bilmesi öğrenmesi lazım. Biz kanla, şehitler vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk" diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı\'na Anma Parkı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'na Anma Parkı - Son Dakika

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