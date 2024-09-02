Manisa'da Eşinin Küs Olduğu Adam Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Eşinin Küs Olduğu Adam Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 4 gündür eşiyle tartıştığı için evine gitmeyen 57 yaşındaki Ömer Yılmaz, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Olay sonrası eşi sinir krizi geçirdi, Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

02.09.2024 23:39
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MANİSA'da, 4 gündür eşiyle küs olan ve eve gitmeyen Ömer Yılmaz (57), park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akgedik TOKİ'deki bir sitede bekçi olarak çalışan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz, iddiaya göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi'ndeki evine gitmedi. Yılmaz, Muradiye Mahallesi'ndeki 45 AE 616 plakalı otomobilinde kalmaya başladı. Otomobilden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz, eşini teşhis ederek, sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Manisa\'da Eşinin Küs Olduğu Adam Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Eşinin Küs Olduğu Adam Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Eşinin Küs Olduğu Adam Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
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