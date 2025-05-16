Manisa'da Sokak Hayvanları İçin Hayvan Yaşam Merkezi Açıldı... Ferdi Zeyrek: "Bu Merkez, Meselenin Çözüm Noktasıdır"

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Hayvan Yaşam Merkezi, törenle açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sokak hayvanları meselesinin hem Manisa'nın hem de Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu merkez, meselenin çözüm noktasıdır. Sokak hayvanlarını öldürerek değil, sahiplenme ve kısırlaştırma ile bu meseleyi çözebileceğimize inanıyoruz. Biz onları Manisa'mda yaşayan 1,5 milyon ailemizin sokakta bize eşlik eden fertleri, canları olarak görüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle sokak hayvanları için hayata geçirilen Hayvan Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı. İlk muayene, tedavi ve ameliyathane imkanlarına sahip merkez, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal ihtiyaçları kapsayan bütüncül bir yaklaşımla sokak hayvanlarına hizmet verecek. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.

117 dönümlük alanda kurulan Hayvan Yaşam Merkezi'nin 100 dönümlük kısmı tamamlanarak hizmete açıldı. Merkezde tedavi, kısırlaştırma, ameliyat ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra hayvanseverler için etkinlik alanları ve kafeteryalar da yer alıyor. Kapalı alanı 3 bin 500 metrekare olan tesiste ayrıca Türkiye'de nadir bulunan hayvan mezarlığı da kurulacak.

Sadece bir Hayvan Yaşam Merkezi'ni açmadıklarını belirten Ferdi Zeyrek, "En çok önem verdiğimiz, toplum sağlığına dokunacak, ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa neler yapabileceğinin en büyük temsili olan bir merkez açıyoruz. Göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 50'si tamamlanmıştı. Ben de emeği geçen herkese buradan teşekkürü bir borç bilirim. Manisa'mda taş üstüne kim taş koyduysa Allah ondan bin defa razı olsun. Geldiğimiz günden sonra bu 117 dönümlük tesisin 100 dönümünü hayata geçirmek için de gece gündüz emeğini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarımızı öldürmek gibi bir çözümü asla ve asla kabul etmiyoruz"

Manisa'da yaşayan 1,5 milyonluk büyük bir aile olduklarını söyleyen Zeyrek, şunları kaydetti:

"Aile bireylerimin nasıl saçının bir teline zarar gelsin istemiyorsam, sokak hayvanlarının da bir tüyüne zarar gelsin istemem. Sokak hayvanları hem Manisa'mızın hem ülkemizin önemli bir meselesidir. İşte bu merkez bu meselenin çözüm noktasıdır. Çünkü bu güzel ülkemde en modernize edilmiş, en iyi teknolojilerle donatılmış, en iyi merkezlerden bir tanesini Manisa'mda hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları çözümü noktasında geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız 'Üzüm' aplikasyonunun içerisinde sahiplendirme kampanyasına başlamıştık. Çünkü 2 tane çözüm noktası vardır. Bunlardan bir tanesi sahiplendirme, bir tanesi de kısırlaştırmadır. Diğer çözüm noktalarını, sokak hayvanlarımızı öldürmek gibi bir çözümü asla ve asla kabul etmiyoruz. Sokak hayvanlarını sahiplenen tüm vatandaşlarımıza mama desteğini, aşı desteğini, eğitim desteğini biz Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıyoruz. 'Şanslı Patiler' aplikasyonuna girdiğinizde de sahipleneceğiniz hayvanların hem resimlerini hem özelliklerini görebiliyorsunuz. Ben istiyorum ki yeter ki sahiplenme artsın."

"Türkiye'de örnek olan belediyeler arasında bu konuda da en üstte olacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin minik patiler kliniğinde geçen yıl bin 614 kedinin kısırlaştırıldığını, 6 bin 542 kedinin ise tedavisinin yapıldığını vurgulayan Zeyrek, "Hem Şehzadeler'de hem de burada başlayacak kısırlaştırmalarla önümüzdeki yıl verdiğimiz verilerde Türkiye'de örnek olan belediyeler arasında bu konuda da en üstte olacağımızın sözünü veriyorum. Burası, 117 dönümde ilk muayenenin yapılacağı, tedavinin yapılacağı, ameliyathanelerin olacağı bir modern yaşam merkezi, aynı zamanda kapalı alanımız 3 bin 500 metrekare. Burada kafeteryalarla, etkinlik yapılabilecek salonlarla vatandaşlarımızın, hayvanseverlerin burada devamlı gelip, sokak hayvanlarının ne şartta bakıldığını kendilerinin kontrol etmesini istiyoruz. Buradaki alanın içerisine, hayvan mezarlığı yapacağız. Onlar bizim canımız. Ben de bir köpek sahibiyim. Onları defnedecek bir yerimiz yok. Bu alanın içerisinde hayvan mezarlığı olacak" ifadelerini kullandı.

Kısırlaştırma ve sahiplendirmeyi olmazsa olmaz olarak niteleyen Başkan Zeyrek, "25 bin nüfusun altındaki ilçelerde sorumluluk Büyükşehir'de. Vetbüs'ümüz ile oralara da seyyar bir şekilde bu hizmeti götürüyoruz ve yerinde de kısırlaştırma sağlıyoruz. Önümüzdeki hafta göreve başlayacak veterinerlerimizle de gezici Vetbüs araç sayılarını arttıracağız" ifadesini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkan Semih Balaban ise "Ferdi Başkanım olmasaydı, bu Merkez hayata geçmezdi. 17 ilçede elinden geleni yaptı. Bu bir gerçek. Büyükşehir'in eli değmeseydi biz bu işin altından kalkamazdık. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın tüm ekipleri, Yunusemre Belediyemizin ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün canlılara değer veriyoruz"

Görevi devraldıklarında tesisin yüzde 51 seviyesinde bile olmadığını dile getiren Balaban, şunları söyledi:

"Su hatlarına girdiğimizde, su hatları diye bir şey yoktu. O ciddi bir sorundu. MASKİ ile birlikte bu işi kotardık. Bugün de yüzde 84'ü tamamlanmış bir şekilde açıyoruz. En geç 6 ay içinde yüzde 100'ünü tamamlayacağız. Biz sosyal demokrat dünya görüşü olarak bütün canlılara değer veriyoruz. Her canlının bu dünyada yaşam hakkı olduğuna inanıyoruz ve savunuyoruz. Ama tabi ki bu canlılar insanlarımızı rahatsız etmesinler, bu canlılarla da biz en iyi şekilde birlikte yaşamanın yollarını arıyoruz. İşte bu yaşam merkezi de bu yollardan biri olacak. Burayı yüzde 50 hale getiren bizden önceki Yunusemre Belediyesi yönetimine ve Başkan Mehmet Çerçi'ye de teşekkür ediyoruz. Kim ne yapıyorsa hakkını veren bir anlayışa sahibiz. Ama eleştirimizi de hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Bizden önceki dönemde her zaman söyledim Yunusemre Belediyesi 10 yılda 1 tane köpek kısırlaştırmamış. Biz, 10 aydır Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayesinde 2 tane veteriner arkadaşımızla 2 bin 500'e yakın köpeği kısırlaştırdık. Bu meselenin kökten, kalıcı çözümü etkin bir kısırlaştırmadır. Başka bir çözüm yolu yoktur. Ferdi Başkanımın ekibiyle birlikte bizim arkadaşlarımız burada etkin kısırlaştırmayı gerçekleştirecekler ve Büyükşehir, Yunusemre iş birliğiyle 4 yılda büyük ölçüde çözeceğiz."

"Hayvanların yaşam standartları yükselecek"

Ege Bölgesi'nin en büyük ve en modern merkezlerinden bir tanesini Manisa'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da "Bu Merkez hayvan dostlarımızın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayacak bir ortam sağlayacak. Gerektiğinde kısırlaştırılacak, tedavi edilecek ve hekim arkadaşlarımız bunu gönülden yapacaklar. Bu sayede hayvanların yaşam standartları yükselecek, sağlıklı güvenli bir yaşam ve barınma şansına sahip olacaklardır" ifadelerini kullandı.