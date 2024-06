Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında 1. Yeşil Manisa Zirvesi başladı

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında daha yeşil ve temiz bir gelecek amacıyla 3 gün sürecek olan 1. Yeşil Manisa Zirvesi başladı. Zirvede sürdürülebilirlikten, karbon salınımının azaltılmasında, suyun tasarruflu kullanımına kadar birçok konuya değinilecek.

Yeşil ve temiz bir gelecek için adımlar atan çevre aşığı Manisa Tarzanı, düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında anılmaya devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yeşil ve temiz bir Manisa hedefiyle başlatılan 1. Yeşil Manisa Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Zirveye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra konuya paydaş kurumların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Manisa Tarzanı'nı andı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katılımcıları selamlayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek, katılımcılara bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeşil Manisa Zirvesi'ne katkı sağladıklarından dolayı teşekkürlerini iletirken, "Manisa'da çevre günlerine adını veren Ahmet Bedevi Nam-ı değer Manisa Tarzanı Mustafa Kemal'in kurtuluş savaşına katılmış, küllerinden bir vatanın ayağa kalkması için mücadele vermiş ve madalya ile ödüllendirilmiş bir kahraman, 1922'de Türk ordusundan kaçan Yunan askerinin ateşe vermesiyle küle dönmüş Manisa'yı gördükten sonra burada kalmış, burayı kendi evi görmüş ve sahiplenmiş bir çevreci, büyük yangından sonra çırıl çıplak kalmış Manisa için kendisi de soyunmuş ancak Manisa'yı çiçekle, fideyle, ağaçla giydirmiş bir doğasever, her bir ağacı kendi evladı gibi görmüş, korumuş, kollamış, Manisa'nın dağlarına, tepelerine imza atmış bir yurtsever, Manisa için çalışmak üzere belediyeye işçi olarak girmiş, aldığı maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bir yardımsever. Aramızdan ayrılmasının üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen hala unutmadığımız, her yıl aynı duygularla andığımız ailemizden biri, hepimizin Tarzan'ı, Ahmet Bedevi. Ülkemizin ve dünyanın sayılı çevre aktivistlerinden Manisa Tarzanı'nı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

"İklim krizinin etkileri her geçen gün artarak derinleşiyor"

Manisa Tarzanı'nın her geçen gün daha iyi anlaşılmasına neden olan bir süreç içinde bulunulduğunun altını çizen Başkan Zeyrek, "Bu süreç ne yazık ki uyarılar ve tehlikelerle dolu. Yaşam alanlarımız ve geleceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıya. Su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız hızla azalıyor. İklim krizinin etkileri her geçen gün artarak derinleşiyor. Tüketim odaklı kentleşme, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, tarımda sürdürülen yanlış politikalar, iklim krizinin olumsuz etkilerini daha da artırıyor. Doğa ile uyum yerine, onunla mücadele hepimizi etkiliyor. Oysa başta pandemi olmak üzere, yaşadığımız felaketler patronun kim olduğunu bize gösterdi. Bu dönem; insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Yeryüzünde sadece insan olmadığını ve insanın, doğaya zarar verdiği müddetçe, kendi yaşamını da tehlikeye attığını tüm çıplaklığıyla bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

Tehlikeleri hatırlattılar

Başkan Zeyrek, son 30 yıldır bilim insanlarının tüm dünyaya uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri haykırıyorlar. Alışılageldik enerji politikalarından bir an önce vazgeçilmesi, fosil yakıtları, sera gazı salınımı ve emisyonların düşürülmesi, kömüre bağlı enerji ve ekonominin azaltılarak son verilmesi, kısacası "iklim adaleti"nin sağlanması gerektiğini söylüyorlar. İklim krizi nedeniyle artan sıcaklığın 1,5 derecede tutulabilmesinin ne kadar hayati önemde olduğunu vurguluyorlar. Bu yolda önemli adımlar atılmış olsa da hala istenilen noktada olmadığımızı üzülerek belirtmeliyim. Tehlike hala çok büyük. Bu tehlikenin oluşmasında hepimizin sorumluluğu var, giderilebilmesi için de aynı sorumluluğu almalıyız. Tıbbi bir analoji yaparsak; atmosfere saldırımız her karbon dünyanın sıcaklığını ve sağlık risklerini artırıyor. İklim değişikliğini dizginlemek için atacağımız her adım aynı zamanda suyumuzun ve havamızın temizlenmesini sağlayacak, hayatlar kurtaracak. Geldiğimiz noktada bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

"Doğaya saygılı bir yönetim ve yaşamı temel almalıyız"

Başkan Zeyrek, konuşmasına şöyle devam etti; "31 Mart yerel seçimlerinde Manisamızda ve Türkiye'nin birçok büyük şehrinde önemli değişimler yaşandı, büyük umutlar yeşerdi. Burada sadece başkan ve yönetim değişiminden değil, temel olarak anlayış ve bir paradigma değişiminden söz ediyoruz. Paradigma değişiminin özünü; kente bakış, doğaya ve ekolojik yaşama yaklaşım oluşturuyor. Kamu yöneticileri ve kent planlayıcıları olarak bizler öncelikle iklim adaletini sağlamak zorundayız. Doğaya saygılı bir yönetim ve yaşamı temel almalıyız. Mevcut hataları yerelden başlayarak düzeltmeliyiz. Karşı karşıya olduğumuz felaketleri, iklim krizini düşünerek projeler yapmalı, kentlerimizi her türlü afete hazır, dirençli kılmalıyız. Evrensel hedef olan 2030'a kadar, emisyonları büyük oranda azaltmak, 2050 karbon nötr ve sıfır emisyon için acil adımlar atmak, temiz enerjiye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki bunları yapmadığımızda, içecek suyumuz, soluyacak havamız, karnımızı doyuracak topraklarımız kalmadığında, zaten yöneteceğimiz bir şehir de, bir ülke de olmayacak. Bugün başlayan "Yeşil Manisa Zirvesi" Manisamız için bir milat olacak. Bu zirveden çıkacak sonuçlar kent yönetiminde bize rehberlik edecek. Aktif yurttaşlık, katılımcı yönetim, paydaş önerileriyle Manisamız su tüketiminden enerji kullanımına, iklim değişimine uyumdan akıllı şehirlere, kamuda enerji tasarrufundan, kentimizin enerji verimliliğine kadar birçok konuda önemli adımlar atacağız. 3 gün sürecek zirveye katkılarınızdan dolayı tüm katılımcılara, emek ve destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Daha temiz, yaşanılır, doğa ile uyumlu bir Manisa'yı ve ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz."

Sürdürülebilirlik konularına değindiler

Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından Manisa'nın Yeşil Mutabakata ve İklim Değişikliğine Hazırlık Çalışmaları konulu oturuma geçildi. Moderatörlüğünü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ural Sevener'in yaptığı oturumda Sevener katılımcılara, Manisa'nın Paris Anlaşması mutabakatına göre hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konuşmacılardan Aykut Yeni, Sürdürülebilirlik rakamları ve sürdürülebirliğine bakış açısı üzerine konuşmasını gerçekleştirirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir olması çalışmaları başlattıklarını söyledi. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğr. Üyesi Dr. Hasan Sarptaş ise Temiz enerji kaynaklarının iklim değişikliğine etkisi konusunda bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe ise Manisa'nın sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı konusunda katılımcılara seslendi. Gökçe, sanayi ve tarım şehri olan Manisa'da iklim değişikliğini en aza indirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında açılışı yapılarak 1. Oturumu gerçekleştirilen Yeşil Manisa Zirvesi 5 Haziran'a kadar sürecek.