Mansur Yavaş: Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın iftar yemeğine katıldı. Yavaş, konuşmasında açlık sınırının 16 bin lira olarak belirlenmesini eleştirerek, emeklilerin 10 bin liraya mahkum edilmesinin açlık anlamına geldiğini söyledi.

25.03.2024 02:00  Güncelleme: 02:31
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın iftar yemeğine katıldı. Mansur Yavaş yaptığı konuşmada, "Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirlediler. Bu nedir biliyor musunuz? Siz hükümet olarak açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir. Aç kalın demektir" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Gölbaşı'nda iftar yemeğine katıldı. Yavaş, iftarın ardından şunları söyledi:

"İNSANLARI KUTUPLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

"Beş yıldır farklı bir belediye başkanlığı yaptık. Fakat geçen seçimi hatırlıyorum. Bizim önümüzü kesmek için attıkları iftiralar kalmadı. Sosyal yardımları kesecekler, işçileri çıkaracaklar, sayaçları PKK'lılar okuyacaktan tutun da ne birsürü şey uydurdular. Neden? Kendileri icraatlarıyla ortaya çıkamayıp ancak insanları karalayarak orada oturmak istiyorlar. İnsanları kutuplaştırmak istiyorlar.

Ankara'da çok şey değişti. İhaleler canlı yayınlanmaya başladı. Artık belediyenin bütün hesapları web sayfasında yayınlanmaya başladı. Kararlarımızı ortak akılla vererek sizlerden aldığınız parayı harcamaya başladık.

Beypazarı Belediye Başkanı dahi bir kesimhane ihtiyacı var. Önce siz yapın dedi. İhalesini hazırladık. Tam ihaleye çıkarken Ankara'dan aramışlar. Sen ne diye ona yaptırıyorsun? Ondan bir şey istemeyeceksin. Görüşmeyeceksin, yapacaksan kendin yap diye. Biz de ihaleyi yarım bıraktık. Parası da yok. Sonuçta ilçe belediyesi bütçesi belli. Belediye meclisinden önce kredisini çıkarttırdı. ve ihalesini 7,5 milyona yaptı. Beypazarı halkını borçlandırdı. Bu nedir? Bu sadece bir ilçede değil, tamamında oldu.

"5 YIL BOYUNCA İSRAF ETMEDEN BUGÜNLERE GELDİK"

Biz burada olacağız. Çünkü biz bu halka kötülük yapmadık. Beş yıl boyunca hiçbir yerde görmediniz. Bu taraflara gelip gittik. Sadece bir minibüs, bir şoför, bir tane koruma. İkinci bir araç arkamızda olmadı. Çakar araç hiç olmadı, gelir gelmez belediyedeki bütün çakarları söktürdüm zaten, biliyorsunuz. O çakarla gezenler, o konvoyla gezenler sizin paranızla geziyor. Bunu bilin. Dolayısıyla biz vatandaşın parasını kendi reklamımızda harcayamayız. 5 yıl boyunca israf etmeden bugünlere geldik.

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİ TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYACAĞIZ"

Uyguladığımız yeni nesil belediyeciliği, hesap vermeyi, şeffaf olmayı artık Türkiye'nin her yerine yayacağız. Ankara'dan başlayacağız. Ankara'daki öğrenciler kendi iline, ilçesine gittiği zaman diyecekler ki biz Ankara'da okuduk. Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı ihaleleri canlı yayınlıyor. Siz niye yayınlamıyorsunuz diye oradaki belediye başkanlarına soracak. Ankara'daki belediye başkanı yaptıklarının hepsini açık açık, şeffaf bir şekilde yayınlıyordu. Siz niye yapmıyorsunuz diye onlara soracak.

"NEREDE BİRİNİN İHTİYACI OLSUN MANSUR YAVAŞ ORADADIR"

Pandemi döneminde gördünüz. Bütün Ankara tek yürek olduk. Herkes birbirine destek oldu ve o sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde cebinde parası olmayan insanların hiçbirisini mağdur etmeden Ankara halkı bizim önderliğimizle birbirine sahip çıktı. Dolayısıyla nerede birinin bir ihtiyacı hangi konuda olursa olsun Mansur Yavaş onun yanındadır. Ankara Büyükşehir onun yanındadır.

"ANKARA'DA 34 BİN EMEKLİYE DESTEK OLUYORUZ"

Emekli maaşları 7 bin 500 lira dediler. Arkasından 10 bin liraya çıkarttılar. Açlık sınırını da 16 bin lira olarak belirlediler. Bu nedir biliyor musunuz? Siz hükümet olarak açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekli insanları 10 bin liraya mahkum ederseniz bu ölün demektir. Aç kalın demektir. Dolayısıyla bir çağrı yaptık; dedik ki başka belediyeleri olmayan, bizim destek yönetmeliğimize uygun şekilde başvuran bütün emeklilere destek olacağız. Ankara çapında da 34 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyorum.

"ARTIK MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ YAYILACAK"

Belediyecilik, doğumundan ölümüne kadar kişilerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmektir. Bir belediye başkanı kentin hem annesidir hem babası hem abisi hem kardeşidir. Yakup başkanımla beraber Gölbaşı'nda ve diğer ilçelerde de mutlaka bu uygulanır hale gelecek ve Türkiye'ye artık bundan sonra Mansur Yavaş belediyeciliği yayılacaktır. Bu son 5 yılımda inşallah Yakup başkanımla doya doya hizmet vereceğim. Hiçbir eksiğiniz kalmayacak."

Mansur Yavaş: Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir
Kaynak: ANKA

Yakup Odabaşı, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekliyi 10 bin liraya mahkum ederseniz, bu ölün demektir - Son Dakika
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