Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na yeniden seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz." dedi.
Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binasının önünde halka seslendi.
Seçim sürecinde kendisine destek verenlere ve ailesine teşekkür eden Yavaş, "2019'dan önce vaatlerimizle sahadaydık, şimdi icraatlarımızla sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, önceki dönem Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllülerimize, teşkilatımıza kadar herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz." diyen Yavaş, artık seçimin bittiğini, rozetlerini çıkartarak 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Ankara'nın, 100 yıl önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, "Bu kent bize, 'Bitti' denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti. Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir. İşte biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuştuğu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyonun tek yürek olacağını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:
"Bu seçimin kaybedeni bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, özverilerine sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde de aynı şeyi yapmışlardı. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye devam edecekler.
Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton küllerine milyarlarca lira harcayanalar kaybetti, o milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı."
"Bu tarihi fark, bizleri asla şımartmayacaktır"
Yavaş, önceki dönemde olduğu gibi Ankara'yı şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceklerini, kimseyi ayırt etmeyeceklerini söyledi.
Seçim sonuçlarının, kendilerine olduğu kadar herkese bir yol haritası çizdiğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:
"Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanına Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız işte böyle rekor ayla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark, bizleri asla şımartmayacaktır. Tam aksine sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."
Bu kez bazı anlayışların değişmesini istediklerini söyleyen Yavaş, "Milletimizin iradesine saygı duyulmasını, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz." dedi.
Mansur Yavaş; kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin iftira ve karalama yapan bütün propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmediklerini, bundan sonra da boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.
"Belediye Meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz"
Yavaş, daha önce Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinin kendilerinde olduğunu, şimdi ise bir müjde vermek istediğini söyleyerek şunları kaydetti:
"Ayaş ve Beypazarı belediyesini kazandık. Hayırlı olsun. Etimesgut'ta çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Gölbaşı'nda çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Güdül, Haymana, Kalecik belediyesini kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok yakınız. Televizyonlarda söylemiştim, pastanın üzerindeki çileğimiz Keçiören olacak diye. İnşallah geliyor. Kahramankazan'da şu anda 2 bin oy öndeyiz. Kahramankazan Belediyesi geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz, o da bir saate kadar geliyor. Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar Belediyesini kazandık. Diğer belediyelerimizde de sayımlarımız henüz devam ediyor. Bitmiş hiçbir şey yok. Onların hepsinde, büyükşehirde farklı şekilde öndeyiz. Bala'yı da kazanmaya çok yakınmışız. Bu duruma göre belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz. Belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Hani o Çamlıdere Belediye Başkanı vardı, 'hedefim yüzde 90' diyen. Orada da bağımsız belediye başkanı seçildi, o da gitti. Diğer belediyelerden de iyi haberler almaya devam edeceğiz. Yarından itibaren, seçilen belediye başkanları olarak kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz."
Yavaş, eğlenceyi bayram sonuna bıraktıklarını ifade ederek Atatürk Orman Çiftliği'nde bayramdan sonra kutlama yapacaklarını söyledi.
Notlar
CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ABB Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesi, cadde ve sokaklarda kutlandı.
Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, parti ve Türk bayrakları taşıyarak çalınan şarkılara eşlik etti.
Yavaş'ın konuşmasının ardından belediye binasından havai fişek atıldı.
Kentin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.
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Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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