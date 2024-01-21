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Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Yavaş, “Herkes ‘benim çılgın projem’ deyip halkın tertemiz parasını çalışmaz çöp projelere gömmekle meşgul. Benim çılgın projem falan yok. En büyük projem insanları yeniden üretmeye teşvik etmek. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz. Ankara halkının parasını sadece Ankara’da yaşayanların ihtiyaçları için karşılıyoruz. Servet gibi geliriniz varken bu kadar insan ne yer ne içer hiç düşünmediniz mi? Yoksulluğu yönetmek yerine yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler yapmak zorundayız” dedi.

21.01.2024 - 11:31,
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Başkan Yavaş, 'Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Yavaş, "Herkes 'benim çılgın projem' deyip halkın tertemiz parasını çalışmaz çöp projelere gömmekle meşgul. Benim çılgın projem falan yok. En büyük projem insanları yeniden üretmeye teşvik etmek. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Dayanışma Federasyonu İstişare Toplantısı'na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Savaş Zafer Şahin, AKK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez, Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Aysel Kanber ve dernek üyeleri de katıldı.

"Ankara'da sizlerden aldığımız para sizin bana emanet ettiğiniz paradır"

Önceliğinin her zaman insan sağlığı olduğunu söyleyen Yavaş, "Herkes 'benim çılgın projem' deyip halkın tertemiz parasını çalışmaz çöp projelere gömmekle meşgul. Benim çılgın projem falan yok. En büyük projem insanları yeniden üretmeye teşvik etmek. Belki Türkiye'de bir numarayız, en geniş tarımsal destekleri veriyoruz. Ankara'da sizlerden aldığımız para sizin bana emanet ettiğiniz paradır. Bizim önceliğimiz insan sağlığı, bütün çalışmalarımız bu yönde, halkın genel ihtiyacı neyse parayı oraya harcıyoruz. En büyük sözümüz de şuydu, biz şeffaf olacağız hesap vereceğiz bizden başka ihale canlı yayınlayan yok isteyen istediği ihaleyi internetten izleyebiliyor. Hesap veriyoruz, yaptığımız her kuruş harcamayı internet sitemizde görebilirsiniz. Varsa bir eksiğimiz hesap vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yoksulluğu yönetmek yerine yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler yapmak zorundayız"

"Tek başına yönetirseniz halkın zorlukla ödediği tertemiz paraları çöp projelere gömersiniz" diyen Yavaş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Sonra Mansur Yavaş'ın neden sevildiğini anlamıyorlar, algı yapıyor diyorlar. Sosyal medyada sadece yaptığımız çalışmaları yayınlıyoruz, propagandaya dair hiçbir şey yok. Televizyonlara çıkmam. Tüm televizyonlar sizin elinizde. O zaman bu algıyı Mansur Yavaş nasıl yapıyor? Anlamadıkları nokta bu. Biz gerçek belediyecilik yapıyoruz. Ankara halkının parasını sadece Ankara'da yaşayanların ihtiyaçları için karşılıyoruz. Bu kadar kanalizasyonu yapılmamış köy varken suyu olmayan köy varken arıtma tesisi yapmanızı beklerken bu paraları nerelere harcadınız? Servet gibi geliriniz varken bu kadar insan ne yer ne içer hiç düşünmediniz mi? Bu kadar sosyal destek alan aile evde neyle ısınıyor diye hiç düşünmedi mi bizden önceki zihniyet? 3 yıldır sosyal destek alan ailelere doğal gaz desteği vererek çoluğunun çocuğunun evde ısınmasını sağlıyoruz. Kırtasiye yardımı, et desteği, servis yardımı hepsini yapıyoruz ki o ailelerin çocukları okusun onlar da destek almasın. Yoksulluğu yönetmek yerine yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler yapmak zorundayız. Bunun da birinci adımı onların çocuklarını ne yapıp okutmak. Ankara halkı bize güvendi biraz önce başkanımızın söylediğinin notunu aldım. Afişlere Ankara'nın 'Şehr-i Emini yazacağım 'şehr-i emin' neden önemli emanet ettiğiniz paranın nereye gittiğini bilmeniz, çöp projelere harcanmadığını bilmeniz."

Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi İstişare Toplantısı\'na katıldı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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