Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara\'daki Taksi Şoförleriyle Bir Araya Geldi

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi ve Ankara'daki taksi şoförleriyle bir araya geldi. Yavaş, "Yeni taksi durakları yapıyoruz. Şu anda devam edenlerle birlikte toplam 53 adet. Başkent Taksi Projesi'nde de biraz önce bir kısmı izlediniz. Dijital platforma taşıyarak özellikle tarife değişikliği olduğu zaman o kuyruklarda, güneşin, yağmurun altında bekleme olayını da inşallah sona erdiriyoruz. Biz şimdiye kadar bin 800 ticari taksimize bunları takmıştık. Özel bir tesis kurduk. Tesisimiz montaj, teknik servis ve mühürleme hizmetlerini sunuyoruz. Bin 800 taksimizin kamera sistemlerini de ücretsiz olarak şimdiden montajlatmaya başladık. Bu sayede hem vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk hem de vatandaşlarımız için de daha konforlu bir yolculuk deneyimi başlıyor. Varımız, yoğumuz beş yılımız Ankara'daki tüm esnafın ayakta kalması için çalışmakla geçti ve Allah nasip ederse sizler de takdir edersiniz buna aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi ve bin 500'ü aşkın taksi şoförüyle Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Taksimetre, Kamera ve Güvenlik Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda bir araya geldi. Yavaş, Sosyal Medya Fenomeni Gökhan Ünver'in videosu üzerinden Ankara taksicilerine teşekkür etti.

Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'in ardından konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"BİR ESNAF DOSTU, ESNAF ÇOCUĞU OLARAK BAŞINDAN BERİ BEŞ YILDIR SİZLERE HER KONUDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Ulaşım esnafına her konuda destek oluyoruz. Otobüsçülerimiz, özel halk otobüsçülerimiz bu artan hayat şartları karşısında ve mazota gelen sürekli zamlar karşısında iki şey yapmamız gerekiyor. Bir vatandaşa zam yapmamız otobüslerin durumunun düzelmesi için ya da onlara destek olmamız. Artan ekonomik şartlar maalesef herkesi zorluyor. Dolayısıyla vatandaşa yüklenmek yerine halk otobüslerine destek olmak suretiyle sübvanse ediyoruz. Kendi otobüs firmamız da aynı şekilde. Çünkü bütün dünyada toplu ulaşım desteğe muhtaç. İkinci olarak yaptığımız incelemeler sonunda ulaşım ayağımızın ikincileri dolmuşçularımız. Onlara bir türlü destek olamıyorduk. Şimdi aldığımız bir karar onlarla da görüştük, onları da aynı şekilde halk otobüslerine destek olduğumuz gibi destek olmaya başlıyoruz. Kaldı taksici esnafımız. Başından beri bu artan şartlar karşısında, ekonomik şartlar karşısında neler yapabiliriz diye sürekli olarak fikir geliştirmeye çalıştık. Sayın başkanımla birkaç defa görüştük. Bu ekranları koymamızın sebebi de acaba bir reklam geliri elde edilebilir miyiz diye. Bir esnaf dostu, esnaf çocuğu olarak başından beri beş yıldır sizlere her konuda destek olmaya çalışıyoruz.

"BEŞ YILDA BEŞ TANE BİLE ŞİKAYET GELMEDİ. SİZLERE HELAL OLSUN DİYORUM. GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Ben beş yıldır görev yapıyorum. Bana gelen zabıtaya gelen şikayet mübalağa etmiyorum, beş yılda beş tane bile değil. Onun için sizlere helal olsun diyorum. Gerçekten gurur duyuyoruz. Ankara'nın reklamını bu şekilde yapıyorsunuz. Aileler kendi evlatlarını, çocuklarını rahat bir şekilde teslim ediyor. Adeta mahallelerde hep şeyler akraba olmuş gibisiniz. İsmen çağrılıyorsunuz. ve şikayet yok. Bir yönetici için bundan daha güzel bir şey yok. Dolayısıyla birbirimizi üzmeden çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi dönemi geldi. Dezenfektan çalışmaları, taksilere şeffaf kabin desteği, maske desteği ve özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan filyasyon ekibine yetişemediği zaman talep ettiğimiz taksilerin günlük ücretini ödemek suretiyle hem pandemi döneminde sıkıntı çeken vatandaşların ihtiyaçları görüldü hem de o günkü ekonomik şartlarda, zor durumda olan taksici esnafımızın hiç olmazsa cebine üç beş kuruş girmesinin yolunu açtık. Yeni taksi durakları yapıyoruz. Şu anda devam edenlerle birlikte toplam 53 adet devam edenler de inşallah bir ay için tamamlanacak, geri kalanları da bizden talep ettikçe inşallah önümüzdeki dönemde hepsini tamamlayıp Ankara taksicilerinin bir marka olmasını da inşallah önünü açacağız. Başkent Taksi Projesi'nde de biraz önce bir kısmı izlediniz. Dijital platforma taşıyarak özellikle tarifi değişikliği olduğu zaman o kuyruklarda, güneşin altında yağmurun altında bekleme olayını da inşallah sona erdiriyoruz. Biz şimdiye kadar bin 800 ticari taksimizde bunları takmıştık. Özel bir tesis kurduk. Tesisimiz montaj, teknik servis ve mühürleme hizmetlerini sunuyoruz. Bin 800 taksimizin kamera sistemlerini de ücretsiz olarak şimdiden montajlatmaya başladık. Bu sayede hem vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir yolculuk hem de vatandaşlarımız için de daha konforlu bir yolculuk deneyimi başlıyor. Bu vesileyle daha önceki yıllarda hayatını kaybeden taksicilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Onları da unutmayalım.

Mazot desteği yapamıyoruz şimdilik. Başka türlü destek yapamıyoruz ama kamera desteğiyle bir başlayalım da gerisi Allah kerim. Çünkü bir gerçek var. Gerçekten bu pandemi ve depremden dolayı devletin de imkanları daraldı. Kabul etmek lazım. Dolayısıyla onlar da en kolay iş olarak mazota yükleniyorlar. İnşallah bir an evvel ekonomik sıkıntılar ortadan kalkar da hem ülkemiz rahat eder hem vatandaşlarımız rahat eder.

"HERKESE EŞİT HİZMET ETMEK ZORUNDAYIZ. VE ESNAFIN DA AYAKTA KALMASI LAZIM. ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ DE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Beş yıl boyunca ben hiçbir yerde fotoğrafımı görmediniz. Çakarlı araçlarla, konvoyları gezerken de görmediniz. Bir tane minibüs, bir şoför, bir koruma. Zaman zaman taksi duraklarını ziyaret ettik. Ölçümüz şuydu; her gittiğimiz taksi durağında talepler vardı. Bu taleplerin bir başka esnafın ekmeğine engel olmayacak şekilde, özellikle hepsine şunu söyledim; 'Siz anlaştıktan sonra getirilen bütün talepleri yerine getirilecektir. Tabiri caizse dükkan sizin. Yeter ki birbirinizin ekmeğine el uzatın. Birbirinize şikayet getirmeyin. Bizim görevimiz sizin işinizi kolaylaştırmak' dedim. ve zaman zaman birçok taksi durağıyla gezerek, görüştük. Bir Allah'ın kulu beş yıl boyunca bizi ayırdı diyemez. Vicdanım el vermez zaten. Herkesin seçimdeki takdiri ne? Elbette saygı duyacağız. Oy verir vermez. Bunlar her vatandaşımızın kendi takdiridir ve ben sonuna kadar saygı duyuyorum. Seçimin bittiği gün ertesi gün bu rozet çıkar Türk bayrağı rozeti takılır ve madem hepinizden vergi alıyoruz, herkese eşit hizmet etmek zorundayız. ve esnafın da ayakta kalması lazım. Elimizden gelen desteği de yapmak zorundayız.

"VARIMIZ, YOĞUMUZ BEŞ YILIMIZ ANKARA'DAKİ TÜM ESNAFIN AYAKTA KALMASI İÇİN ÇALIŞMAKLA GEÇTİ"

Pandemi döneminde paket dağıtmamız icap etti. Nakliyeci esnafını çağırdık. Onların para kazanmasını sağladık. Maskeleri dükkanlarını kapatmak zorunda kalan terzilere diktirdik. Dediler 'Sokağa çıkmak yasak. 65 yaşındakiler hiç çıkmayacak.' Markete gidemiyor. Hemen kuryeleri çağırdık, kuryeleri devreye soktuk. Hem onların para kazanmasını sağladık hem de vatandaşın istediğine ulaşmasını sağladık. Kart çıkarttık. Protein yardımı yapıyoruz sadece kasaplardan alışveriş yapılıyor. Varımız, yoğumuz beş yılımız Ankara'daki tüm esnafın ayakta kalması için çalışmakla geçti. ve Allah nasip ederse sizler de takdir edersiniz buna aynı şekilde devam edeceğiz. Ben çok uzatmıyorum. Böyle bir davete, bu kadar yoğun katılım gerçekten başkanım da beklemiyordu. İnşallah başkanım Allah nasip ederse, millet takdir ederse ederse seçimden sonra yedi bin 700 taksiciyi hatta ilçelerdekileri de çağırarak, BAKAP dediğimiz yerde orası 3 milyon 500 bin metrekarelik ailelerinizle birlikte davetlimizsiniz."