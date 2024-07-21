Mansur Yavaş, "Aşure Lokması" Etkinliğine Katıldı: "Her Zaman Direnenlerin Yanında Yer Alacağız" - Son Dakika
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Mansur Yavaş, "Aşure Lokması" Etkinliğine Katıldı: "Her Zaman Direnenlerin Yanında Yer Alacağız"

Mansur Yavaş, "Aşure Lokması" Etkinliğine Katıldı: "Her Zaman Direnenlerin Yanında Yer Alacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliğine katıldı. Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kerbela katliamını anarak, her zaman mazlumların yanında yer alacaklarını belirtti. Ayrıca, Keçiören'de inşa edilen Cemevi'nin yakında açılacağını müjdeledi.

21.07.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem ayı dolayısıyla Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen "Aşure Lokması" etkinliğine katıldı. Yavaş, "Yezit aynen devam ediyor, çocukları öldürmeye devam ediyor. Yezitler oldukça mazlumlar da olacak. Her zaman mazlumların yanında, direnenlerin yanında yer alacağız" dedi.

Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla "Aşure Lokması" etkinliği düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Mansur Yavaş,  Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler, CHP Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Gamze Taşçıer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Çok sayıda başkentlinin bir araya geldiği etkinlikte Dede Ali Yahya Kalender ile Dede Feyzullah Güvenç'in duasının ardından, aşure kazanının başına geçen Başkan Yavaş, aşureyi karıştırdıktan sonra kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı.

"Yezit gibi haksız olmaktansa Hüseyin gibi ölmeyi tercih ediyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün burada insanlık açısından trajik ama tarihi öneme sahip bir olayı anmak üzere aşuremizi paylaşıyoruz. Bundan 1344 yıl önce yani 680 yılında, Sevgili Peygamberimizin Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin evladı Hz. Hüseyin ve onun ailesinden 72 kişi Yezidin askerlerince katledilmişti. Kerbela katliamı, herhangi bir katliama benzemez. Orada, başta Hz. Hüseyin ve masum çocuklar olmak üzere önce susuz bırakılmış sonra da katledilmişlerdi. İslam tarihi ne o güne kadar ne de o günden sonra çocukların bile öldürüldüğü böyle bir vahşet görmemişti. Bu olay sadece Müslümanlar arasında değil, tüm insanlık aleminde derin izler bıraktı. Yezit aynen devam ediyor, çocukları öldürmeye devam ediyor. Yezitler oldukça mazlumlar da olacak. Her zaman mazlumların yanında, direnenlerin yanında yer alacağız. O güne kadar İslam tarihinde 'Allah'ın ayı' olarak kabul edilen Muharrem, o tarihten sonra 'Matem ayı' olarak tarihe geçti. O gün bugündür Anadolu coğrafyamızın temel renklerinden birini oluşturan Alevi canlarımız, acısını diri tutmak için her Muharrem ayında 12 gün oruç tutar. Biliyorum oruç boyunca yas tutup, içten içe ağlayıp acınızı içinize attınız. Kerbela katliamı sırasında Hüseyin'in yanında olamadığınız için yasınızı tutup, tarafınızı belli ettiniz. Bu anlamda Muharrem ayına 'Matem ayı' diyoruz. O gün bugündür, yezit gibi haksız olmaktansa Hakk'ın ve haklının bayrağını yükselten Hüseyin gibi ölmeyi tercih ediyoruz. O günden bu yana Hz. Hüseyin, bütün mazlumların sembolü ve kahramanıdır."

Muharrem ayının birlik ve beraberlik için önemine vurgu yapan Yavaş, Keçiören'de inşa edilen Cemevi'nin yakında açılacağının müjdesini verdi. Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"Sizler, bizler Matem ayı boyunca acımızı içimize akıtır ve tuttuğumuz yasın Allah katında kabul görmesini dileriz. Zalimin zulmüne karşı Hakk'ın ve haklının yanında durarak şehit olan Hz. Hüseyin'i saygıyla anıyor, tuttuğumuz matem orucunun Hak katında kabul görmesini diliyorum. Bu vesileyle aşurenin bereketinin ve paylaşım ruhunun, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini ve ülkemize huzur getirmesini dilerim. Bizler de aynı şekilde kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çalışmaya devam ediyoruz. İncitseler de incitmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir olduğumuz zaman iri olacağız, diri olacağız ve Türk milleti hiçbir şekilde bölüp parçalayamayacaklar. Keçiörenli hemşehrilerimize verdiğimiz bir söz vardı. Keçiören Cemevi'miz çok yakında hizmete açılıyor. Mamak'ta da bir cemevi projemiz vardı. Şu anda maalesef tasarruf tedbirlerine takıldı ancak bu konuda da Sayın Bakan'a yazı yazarak buranın da temelinin atılması için kendisinden izin isteyeceğiz."

Etkinlikte sahne alan sanatçılar Tolga Sağ, Ersin Perçin, Deniz Soluğan, Gülseren Kılıç ile Sadık Erkmen'in türkülerine eşlik eden Başkentliler, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Semah Topluluğu'nun semah gösterisini izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, 'Aşure Lokması' Etkinliğine Katıldı: 'Her Zaman Direnenlerin Yanında Yer Alacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, "Aşure Lokması" Etkinliğine Katıldı: "Her Zaman Direnenlerin Yanında Yer Alacağız" - Son Dakika
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