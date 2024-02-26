Mansur Yavaş, Güdül\'de su getirme projesinin tamamlandığını açıkladı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Güdül'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, "Çubuk'tan Akyurt'a boru hattını yeniledik, Çamlıdere'den, Elmadağ, Hasanoğlan'a kadar su götürdük. Buralar hep susuzdu, damlası yoktu. Şimdi vereceğim müjde de şu; istedikleri kadar proje yok desin, en önemli şey bu. Şu anda projesi bitti. Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesi bitti. Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Biliyoruz yaptığımız bu ihaleler görülmeyecek. Yine ne yaptı diye soracaklar ama evinizde bir saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün. Ben işte Ayaş, Beypazarı ve Güdül'ün onlarca yıl 20-30 yıl artık su hasreti çekmeden tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay ile Güdül'de SKM açılışına katıldı. Burada beş yıl boyunca Ankara'da yapılanları anlatan Yavaş, şunları söyledi:

"ANKARA HALKININ BELEDİYENİN PARASINI REKLAMLARIMIZA HARCAMADIK. SİZLER DE AÇIKLAYIN. BİZDEKİ FATURALAR MEYDANDA"

Buralara gelirken, köylere giderken de herkes şaşırdı. Bir araç, bir şoför, bir koruma. Çakarlı araçlar konvoylar yok. Şimdi bu beş yıl içerisinde Ankara'nın tümünde beş yılda bizden önce ne kadar kavşak yapıldıysa yaptık. Beş yılda bizden önceki 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama bunların hiçbirisine ne fotoğrafımızı astık ne de sanatçı falan getirip oralarda reklam yapmadık. Hatta dün rakibim demiş ki; beş yıldır hiç fotoğrafı yoktu. Evet Ankara halkının belediyenin parasını kendi reklamlarımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok. İl başkanlığımız karşılıyor. Sizler de açıklayın. Bizdeki faturalar meydanda. Sizler de açıklayın. Kimler asıyor onları'Buralara gelirken, köylere giderken de herkes şaşırdı. Bir araç, bir şoför, bir koruma. Çakarlı araçlar konvoylar yok. Şimdi bu beş yıl içerisinde Ankara'nın tümünde beş yılda bizden önce ne kadar kavşak yapıldıysa yaptık. Beş yılda bizden önceki 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama bunların hiçbirisine ne fotoğrafımızı astık ne de sanatçı falan getirip oralarda reklam yapmadık. Hatta dün rakibim demiş ki; beş yıldır hiç fotoğrafı yoktu. Evet Ankara halkının belediyenin parasını kendi reklamlarımıza harcamadık. Şimdi seçim dolayısıyla açılan bu pankartlardan rahatsızlar. Belediyenin bir kuruşu yok. İl başkanlığımız karşılıyor. Bizdeki faturalar meydanda. Sizler de açıklayın. Kimler asıyor onları?

"VERECEĞİM MÜJDE ŞU; ÇAMLIDERE'DEN AYAŞ'A, GÜDÜL'E VE BEYPAZARI'NA SU GETİRME PROJESİ BİTTİ. BU YAZ İÇERİSİNDE DE İHALESİNİ YAPIYORUZ"

Şimdi bir asıl müjdeyi vereceğim ben size. Fırsat bu fırsat demiştim ya. Ankara'dan Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Doldurmaya başladık yakında akacak. İki buçuk milyara mal oldu. Çubuk'tan Akyurt'a boru hattını yeniledik, Çamlıdere'den, Elmadağ, Hasanoğlan'a kadar su götürdük. Buralar hep susuzdu, damlası yoktu. Şimdi vereceğim müjde de şu; istedikleri kadar proje yok desin, en önemli şey bu. Şu anda projesi bitti. Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesi bitti. Bu yaz içerisinde de ihalesini yapıyoruz. Biliyoruz yaptığımız bu ihaleler görülmeyecek. Yine ne yaptı diye soracaklar ama evinizde bir saatlik su kesintisi olduğu zaman ne yaparsınız düşünün. Ben işte Ayaş, Beypazarı ve Güdül'ün onlarca yıl 20-30 yıl artık su hasreti çekmeden tertemiz musluk suyu içmesi için düğmeye bastım. İnşallah yapmak da bize nasip olacak. Yine Güdül'de 15 mahallemizdeki asbestli su boruları yenilendi. Arıtma tesisi yapıyoruz projesi bitti. Önümüzdeki günlerde ihale edilecek. 27 köye ücretsiz internet verdik. Bir de 26 tane köye yangın söndürme tankeri verdirdik.

"KEÇİÖREN'DE 50 BİN AİLEYE DESTEK OLUYORUZ. NİYE ŞİMDİ BUNLARA DESTEK OLMUYORSUNUZ? HEP 1 NİSAN'NDAN SONRA. OLMAYACAK DUAYA AMİN DİYORLAR"

Siz kendi belediyenize tam 50 bin tane bizim destek olduğumuz aile var. Bunları görmüyor musunuz? Beş bin tane emekliye destek oluyoruz Keçiören'de. Niye şimdi bunlara destek olmuyorsunuz? Hep 1 Nisan'dan sonra, 1 Nisan'dan sonra. Olmayacak duaya amin diyorlar. Yapın da bir görelim şimdi. veya daha kolayı var. Sayın Cumhurbaşkanına siz de iletin. Emeklilerin durumunu bir daha söyleyin. Siz de destek olacağız dediğinize göre emeklilerin durumunu siz de fark ettiniz. Ama demek ki yönetenler fark etmiyor. Lütfen adayları olarak 'Sayın Cumhurbaşkanım emeklilerin durumu çok kötü. Bakın biz destek açıklaması yapıyoruz. Bunların durumunun düzeltin' demek varken bizim projelerimizi maalesef taklit üstüne taklit ediyorlar. Öğrenecekler belediyeciliği. Gerçek belediyeciliğin ne aldığını öğrenecekler.

Güdül Belediye Başkanı, Beypazarı Belediye Başkanı, Nallıhan Belediye Başkanı, benim İpek Yolu projem var. Gelseler yan yana masaya otursak, bu bölgeyi eski ipekyolu olarak canlandırsak ne olurdu? Merak etmeyin. İnşallah Nallıhan'da değişiyor. İnşallah bu bölgeyi, zamanının İpek Yolu'nu mücevheri olan bu yolu inşallah turizmine açacağız. Beypazarı'na gelenler buraya da uğrayacaklar. Turizm adına yapılan hiçbir şey yok. Keşke derler Beypazarı unutulsa da. Mansur Yavaş'ı unutsalar. Elinizden ne geçecek? Binlerce insan orada ekmek yiyor. Güdül'de nüfus azalıyor. Nüfusun geri gelmesinin tek sebebi buradaki üretimin artması, turizmin artmasıdır.