Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına çok sayıda şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları katıldı. Şehit yakınları ve gazilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yavaş, "Gaziler ve şehitler birimimizle sizlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bütün ihtiyaçlarınızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Lütfen taleplerinizi bildirmeye devam edin. Kızılcahamam'daki Şifa Otel ayrıca Akçakoca ve Akçay'da dinlenme tesislerimiz var, buralarda öncelik sizlersiniz. Yazın veya kışın ne zaman gitmek isterseniz o konuda da destek olmaya hazırız" dedi.

'ÇEVREMİZDEKİ HER YER ATEŞ ÇEMBERİ'

Konuşmasında Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere de değinen Yavaş, "Çok önemli günlerden geçiyoruz. Nedir? Çevremizdeki her yer ateş çemberi. Görüyorsunuz bombalanan yerler, Gazze'de öldürülen masumlar, buna sesini çıkartmayan dünya. ve şimdi komşumuz İran'a Amerika ve İsrail beraber saldırıyor. Önce Libya'dan, Cezayir'den başladılar. Suriye'ye Irak'a geldiler. Suriye arkasından İran" diye konuştu.

Bazı çevrelerin "Sıra Türkiye'de" söylemlerine tepki gösteren Yavaş, "Şimdi de çekinmeden hadsiz bir şekilde 'Ondan sonra da sıra Türkiye'de' diyorlar. Teker teker oralardaki bu saydığım ülkeleri böldüler. ve Amerika'dan Türkiye'ye büyükelçi adında gelen adeta sömürge valisi gibi davranan birisi açık açık şunu söylüyor. 'İsrail'in güvenliği için bu bölgede büyük devlet, güçlü devlet istemiyoruz.' Küçük küçük devletçikler olsun istiyorlar. Şimdi bunu duyunca tabii ki 100 yıldır, bu sadece PKK terörüyle başlamış bir hadise değil, 100 yıldır bizim sınırlarımızla uğraşırlar. Bizi bölmeye uğraşırlar ve bundan asla vazgeçmiyorlar. Şimdi de bunu açık açık ifade etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

'SİZ TÜRKİYE'Yİ, TÜRK MİLLETİNİ TANIMIYORSUNUZ'

Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Yavaş, "Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizler siyaseten farklı konumlarda olabiliriz, farklı düşünebiliriz. Ama başta o sömürgeci vali olmak üzere özellikle İsrail'de bugünlerde çok bu konuda konuşuluyor 'Sıra Türkiye'de' diye ben buradan ikaz ediyorum. Siz Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Siz Türk milletini tanımıyorsunuz. Böyle bir şeye teşebbüs ettiğiniz zaman, sınırlarımıza herhangi bir müdahale olduğu zaman bu insanların hepsi yumruk gibi bir araya gelip tepenize vururlar" dedi.

'VATAN SAĞ OLSUN' DİYEN MİLYONLARCA AİLE VAR'

Ekonomik sıkıntılara rağmen Türk milletinin gerektiğinde fedakarlık yapabileceğini belirten Yavaş, şehit ailelerinin 'Vatan sağ olsun' diyerek acılarını kalplerine gömdüğünü ifade etti. Yavaş, "Her zaman Türk milleti gerektiği zaman boğazından kısmış, kendisi aç kalmış, askerini beslemiştir. ve bugün burada da ülkesi için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerin aileleriyle beraberiz. İşte buradaki topluluk bile Türkiye'nin topraklarına musallat olacaklara büyük bir ihtardır. Bakın buradaki ailelerin hepsi zaman zaman duygulanıyorlar, zaman zaman ağlıyorlar ama acılarını kalplerine gömüyorlar. Çünkü hepsinin ağzında tek bir cümle var; 'Vatan sağ olsun.' ve 'Vatan sağ olsun' diyen Türkiye'de milyonlarca aile var. Bunu hiç kimse unutmasın" şeklinde konuştu.

'İSTİKLAL MARŞI'NI TÜRKÇE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Yavaş, Karaman'da düzenlenen bir programda İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına da sert tepki gösterdi. Yavaş, "İstiklal Marşı'nı her zaman her yerde biz göğsümüzü gere gere söyleriz öyle değil mi? Arapça söylemek nereden çıktı? Türkçe söylemeye utanıyor muyuz? Nedir bu, nereye varmak istiyorlar? Dolayısıyla biz başkentimiz Ankara, resmi dilimiz Türkçe olarak İstiklal Marşı'mızı bağıra bağıra söylemeye ve Türk milleti için bölünmez bütünlüğü herkese hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU VEFAKARLIK, DUYDUĞUMUZ ACIYI HAFİFLETMEKTE"

Afrin'de Zeytindalı Harekatı'nın dördüncü günü şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın babası Emekli Astsubay Canpolat Usta da, "Sayın Başkanım, bugün burada bu vesile ile bizleri asla yalnız bırakmayan sizin zatıalinizin her zaman maddi ve manevi desteğini daima yanımızda hissettiğimizi ve buna müteşekkir olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Bu vefakarlık, duyduğumuz acıyı hafifletmekte ve daima bizlere destek olmaktadır. Bu duygularla başta devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şu an burada ailesi bulunan veya bulunmayan tüm aziz şehitlerimizi ve oğlum Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'yı özlem ve minnetle anıyor, ebediyete irtihal eden kıymetli gazilerimizi de anarak onlara Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu. Program, Mansur Yavaş'ın şehit yakınları ve gazilerle birebir görüşerek sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.