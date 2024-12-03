Mansur Yavaş: "Türkiye\'de İlk Defa Görme Engelliler Müzesini Yakında Hayata Geçireceğiz"

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü kapsamında Öveçler'de Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimlerinin açılışını yaptı. Yavaş, " Türkiye'de ilk defa Görme Engelliler Müzesi'ni de çok yakında hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin metrekarelik bir salon üzerine inşamız devam ediyor. Otizm yaşam merkezi kuruyoruz bir tane. Yenimahalle Ergazi Otizm Yaşam Merkezi, 10 bin metrekarelik bir alanda, 14 bin 200 metrekarelik inşaat alanı ile, Başkent'te otizmli çocuklarımız için eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır. Projesi hazır ihaleye çıkmak üzereyiz" dedi.

Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü kapsamında Öveçler'de Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimleri'nin açılışını yaptı. Yavaş burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir merkezin açılışını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda toplum olarak hep birlikte bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Engelli bireylerin daha mutlu, daha özgür, daha güçlü bir yaşam sürdürebilmesi adına bir umut kapısını daha hep beraber aralıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bir şehri gerçek anlamda 'şehir' yapan şey binaları ya da yolları değil; içindeki insanların huzuru, mutluluğu ve birbirine duyduğu saygıdır. İşte bugün, Ankara'mızı daha eşit, daha kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirme yolunda çok anlamlı bir adım atıyoruz.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, yalnızca onların değil, hepimizin hayatını zenginleştirir. Onların karşılaştığı zorlukları aşmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak, hepimizin sorumluluğudur. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, engelli bireylerimiz ve aileleri için yeni fırsatlar yaratmaya, yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Mola Evi, bu çabalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Zihinsel Engelliler Merkezi ve Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi sadece birer bina değil, engelli bireylerimizin yeteneklerini de geliştirebilecekleri, ailelerin rahat bir nefes alabilecekleri bir yaşam alanıdır.

"Ailelerimizi yalnız olmadıklarını hissettirecek güçlü bir dayanışma ağıyla buluşturacağız"

Burada sunulacak hizmetlerle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak; ailelerimize ise rehberlik ve destek sunacağız. Merkezimizde sunulan bazı hizmetleri sizlere aktarmak istiyorum; burada bir Mola Evi'miz var. 3-6 yaş arası engelli çocuğu olan aileler için saatlik bakım hizmeti sunarak, ailelerin ihtiyaç duyduğu zamanda destek sağlayacak. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerimiz var. Ailelerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik bireysel ve grup destekleri sunulacak. Fizyoterapi ve Duyu Bütünleme Odalarımız var. Bunlar da çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine destek olacak. Sosyokültürel Alanlar var. Burada oyun odaları, resim ve el sanatları atölyeleri, kütüphane, sinema ve konferans salonu gibi alanlar, çocuklarımızın becerilerini geliştirecek, onların sosyal hayatla bağını güçlendirecek. Bunun yanı sıra Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi sayesinde çocuklarımız, özel olarak tasarlanmış spor ve oyun alanlarında hem eğlenecek hem de fiziksel sağlıklarını ve özgüvenlerini artıracak.

Ailelere yönelik hizmetlerimiz de var. Saatlik bakım hizmetiyle ailelerimize nefes alacak bir zaman dilimi sunacağız. Kişisel gelişim seminerleri ve eğitimler düzenleyeceğiz. Sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimizi yalnız olmadıklarını hissettirecek güçlü bir dayanışma ağıyla buluşturacağız.

"Otizm yaşam merkezi kuruyoruz"

Buranın dışında yaptığımız çalışmalardan da bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de ilk defa görme engelliler müzesini de çok yakında hayata geçireceğiz. Yaklaşık bin metrekarelik bir salon üzerine inşamız devam ediyor. Otizm yaşam merkezi kuruyoruz birtane. Yenimahalle Ergazi Otizm Yaşam Merkezi, 10 bin metrekarelik bir alanda, 14 bin 200 metrekarelik inşaat alanı ile, Başkent'te otizmli çocuklarımız için eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır. Projesi hazır ihaleye çıkmak üzereyiz. Bu proje kapsamında sanat atölyeleri, mesleki eğitim sınıfları ve çok amaçlı salon ile eğitim imkanı sunacağız. Projede yer alan bireysel sınıflar, yatakhaneler, fizyoterapi odaları, atölyeler ve terapi havuzlarının özel gereksinimli bireylere destek sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca açık yeşil alanlar, oyun ve spor alanları, sinema salonu ve kapalı otopark gibi sosyal donatılar projeyi tamamlayacak unsurlardır.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kolay ve kaliteli hale getirmek için çeşitli projelerimiz var yaptığımız. Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezimiz aracılığıyla; ev temizliği, asansörlü araçi, ev bakım onarım, evde sağlık, psikolog, sosyal kayıt, fizik tedavi ve rehabilitasyon, manuel ve akülü tekerlekli sandalye bakım onarım, berber, hasta bezi dağıtım, tekerlekli sandalye teslim, akülü tekerlekli sandalye temini, havalı yatak temini, hasta yatağı temini, akülü tekerlekli sandalye temini gibi hizmetler veriyoruz. Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezimiz aracılığıyla 4 bin 120 hizmet verilmiştir. Çayyolu'nda ilk defa Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevimiz açıldı. Burada 128 öğrencimize hizmet veriyor. Gençlik Parkı Engelliler Lokalimizde 560 üyeye hizmet veriyoruz. Kuşcağız Engelliler Lokalimizde 115 üyeye hizmet veriyoruz. Elvankent Engelliler Lokalimizde 72 üyeye, ayrıca Mola Evleri'miz engelli çocuklarımıza 420 kez hizmet verilmiş bulunuyoruz.

"Hepimizin el ele verdiği bir dünyada hiçbir engel aşılmaz değildir"

Bu projeleri hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, engelli bireylerin ve ailelerinin daha eşit bir yaşam standardına sahip olmasıydı. Ancak biliyoruz ki bu tür projeler yalnızca bir başlangıçtır. Şehrimizin her köşesinde, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak, onlara fırsatlar sunacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü bir toplum, her bireyine değer veren, onun potansiyelini ortaya çıkarmak için çaba harcayan bir toplumdur. Bugün burada bizlerle olan herkese, özellikle bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma, uzmanlarımıza ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu merkezin, engelli bireylerimiz ve ailelerimiz için mutluluk, umut ve dayanışma dolu bir yuva olmasını temenni ediyorum. Unutmayalım ki hepimizin el ele verdiği bir dünyada hiçbir engel aşılmaz değildir."

"Engelsiz Spor ve Oyun Merkezimiz Türkiye'de bir ilk"

ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat da Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi'ni ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bağdat, "Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi'miz Türkiye'de bir ilk. 6-14 yaş arası özel çocuklarımızın vakit geçirebileceği, özel dizayn edilmiş bir merkez. Ankaramıza hayırlı olsun. Mini basketbol potalarımız, masa tenisimiz, top havuzumuz gibi benzer spor oyunlarımız mevcut. Ayrıcalıklı bir mekan" dedi.