Şehit Babası: Erdoğan\'dan İsimlerin Yaşatılması Talebi

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, dün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Yeşil, "Verimli oldu ve yavrularımızın inşallah bu topraklarda isimlerinin yaşatılması için devletimizin büyüğü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerde bulunduk. O da olumlu karşıladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin ailelerini, dün akşam Beştepe'de kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleri tek tek dinledi. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kendilerine Kur'an-ı Kerim, kravat ve eşarp hediye etti.

Kahramanmaraş'a dönen ailelerden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm aileleri tek tek dinlediğini belirterek teşekkür etti. Aileler olarak kendilerinin görüşme talebinde bulunduklarını belirten Yeşil, "Biz şehit aileleri olarak AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinden talep ettik. Sağ olsun onlar da bize yardımcı oldular ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Külliye'de görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza aileler olarak talepleri ilettik. O da sağ olsun 2 saatten uzun bir süre bizi dinledi, kendisi konuştu. Bakanlarımız vardı. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız da oradaydı. İyi bir görüşme oldu. Verimli oldu ve yavrularımızın inşallah bu topraklarda isimlerinin yaşatılması için devletimizin büyüğü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerde bulunduk. O da olumlu karşıladı ve yavrularımızın bu millete mal olduğunu, bu milletin evlatları olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımız, inşallah bu konularda yardımcı olacağını söyledi, gerekli yerlere isimlerini verecekler. Yavrularımız Allah indinde şehittir" diye konuştu.

'KEŞKE DAHA ÖNCE GÖRÜŞSEYDİK'

Acı olayla ilgili de konuştuklarını ifade eden Abdullah Cevdet Yeşil şunları söyledi:

"Olayla ilgili eksiği olanları konuştuk ve bunlarla ilgili de gereken yasal işlemin yapılacağını söylediler. Okulda o anda yetkili olan müdür ve idarecilerle ilgili konuştuk. Çünkü 10-11 yaşındaki çocuklar 5 dakika boyunca, olay 5 dakika sürüyor ve kimsenin herhangi bir müdahil olmadığını gördük. Bunlarla ilgili konuşmamızı yaptık biz, gerekli birimlere de bilgileri verildi. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas zaten şehitlik konusunda, gazilik konusunda, bunu biliyoruz biz. Özellikle bu yavrularımız ilgili çok duygusal anlar da yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözlerinden yaşlar döküldü. Bizim gözlerimizden yaşlar döküldü. Cumhurbaşkanımız beklentilerimizi, milletin beklentilerini sağ olsun karşıladı. Kendisini Maraş'a geldiğinde evimize de davet ettik. Kendisi de 'İnşallah' dedi. Gayet güzel oldu, verimli oldu, umduğumuzdan daha iyi oldu. Keşke daha önce görüşseydik. Bundan 1-2 ay önce görüşsek belki daha iyi olurdu ama güzel oldu. Biz de teşekkür ettik Cumhurbaşkanımıza. Kendisi de konunun kesinlikle üzerine gidileceğini söyledi. Detaylı bir şekilde inceleneceğini söyledi bu olayın."