Mardin Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Mardin Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

09.06.2025 11:57
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Mardin, Kurban Bayramı'nda doluluk oranı %100'e ulaştı, turistler tarihi mekanları gezdi.

BEŞİR ŞAVUR - Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, Kurban Bayramı'nı tam dolulukla geçirdi.

Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı, tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören kent, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camileri, medreseleri, manastırı, kiliseleri ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'ni gezerek, geçmişe yolculuk yapma imkanı buldu.

Kentte yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.

"Esnaf, turizmci, yatırımcı mutlu"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, son yıllarda turizmde yıldızı parlayan Mardin'de her geçen gün sektörde yatırımların da hızla arttığını söyledi.

Turizm şehri Mardin'in artık yılın her döneminde yoğun talep gördüğünü ifade eden Gürgör, şöyle konuştu:

" Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayında ciddi bir talep oldu. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Mardin'de çekilen diziler de turizmi ileriye taşıdı. Şu anda sadece Mardin değil bütün bölge bundan faydalanıyor. Herkes mutlu, esnaf, turizmci, yatırımcı mutlu. Terörsüz Türkiye projesinden beri yaklaşık 3 aydır ciddi talepler olmaya başladı ve bunun da meyvesini almaya başladık. Çarşamba gününe kadar yüzde 100'e varan doluluk oranımız var. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında dış pazarlarımız var. Dış pazarımızda da ciddi bir talepler var şu anda. Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan ciddi talepler geliyor. Yakın zamanda da Mardin'de havaalanında uluslararası direkt uçuşlar olmaya başladığında bunun meyvesini daha da alacağız."

Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli rehber Aydın Alkan da gelen misafirleri manastırda bulunan 4 bölümde gezdirdiklerini aktardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını anlatan Alkan, bayram yoğunluğunun güzel geçtiğini belirtti.

Gelen misafirlerin en çok merak ettikleri yapılardan birinin Deyrulzafaran Manastırı olduğunu ifade eden Alkan, "Gelen misafirlerimizi girişte, manastırın yoğunluğuna göre bekletmek zorunda kalıyoruz. Sokaklarda bile adım atacak yer yok. Gelenler Mardin'den mutlu olarak ayrılıyorlar." dedi.

"Gelip görülmesi gereken çok büyüleyici bir yer"

Kocaeli'nden ailesi ile gezmeye gelen Ali Öz de çok görmek istedikleri şehri bayram tatili dolayısıyla gezme imkanı bulduklarını söyledi.

Öz, "Bayram bir fırsat oldu bizim için. Tam bir kültürler mozaiği burası, herkese tavsiye ediyorum. Beklentilerimizi karşıladı. Çok değişik zengin kültürler bir arada, hep duyduğumuz şehri şu an canlı görüyoruz. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Sultan Çelik ise tarihi şehre hayran kaldıklarını kaydederek, "Çalıştığımız için bayram bize bir fırsat oldu. Çok beğendik, tavsiye ederiz." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Berat Kurman da kentin tarihi yerlerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

İstanbul'dan gelen Tuba Arslan da dizilerde sık sık gördükleri şehri yerinde görmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Hiç gezip görmek nasip olmamıştı, nasip bugüneymiş. İyi ki geldim. Gelip görülmesi gereken çok büyüleyici bir yer." şeklinde konuştu.

Ankara'dan turla bölge gezisine katılan Sevilay Güler de çok merak ettiği şehri bayram dolayısıyla gezme imkanı yakaladığını vurgulayarak, Mardin'in görülmesi gereken bir şehir olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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