 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası erteledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası erteledi

Mardin'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada, daha önce davayla ilgili olarak Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık, SEGBİS üzerinden dinlendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Mardin\'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası erteledi
16.01.2024 - 22:53,
Abone Ol

MARDİN'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada, daha önce davayla ilgili olarak Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık, SEGBİS üzerinden dinlendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan'a da 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA MART'A ERTELENDİ

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Duruşmada ayrıca, daha önce Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık dinlendi. Nusaybin Adliyesi'nden mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan tanıklar, olay ile ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını iddia ettiler. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

21 Mart, Mardin, Irak, Mahkeme, Ceza, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası erteledi - Son Dakika


23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Son Dakika
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 23:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement