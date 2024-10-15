Mardin'de restore edilen 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı - Son Dakika
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Mardin'de restore edilen 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı

Mardin\'de restore edilen 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

15.10.2024 17:19
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve koordinesinde, Valilik, Kaymakamlık, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile bağlı kurumların katkılarıyla hayata geçirilen "Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında sokak sağlıklaştırması ve restorasyonu yapılan tarihi çarşı açıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, açılışta yaptığı konuşmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in eşsiz tarihi dokusu ile dünyanın önemli şehirleri arasında yerini aldığını söyledi.

Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden Dargeçit ilçesinin de farklı kültürlerin bir arada ve kardeşçe yaşamasıyla köklü bir geleneği içerisinde barındırdığını anlatan Akkoyun, tarihten devraldıkları bu sayısız kültürel mirası, bir emanet olarak gördüklerini belirtti.

"Biliyoruz ki, kültürel mirasımız sadece tarihi yapılar değil, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bize düşen görev, bu kardeşlik mirasını korumak, bunu gelecek nesillerimize aktarmak ve buna sahip çıkmaktır. Aslolan birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Kardeşliğin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde gelişme, tarım, ticaret ve turizm olur." ifadelerini kullanan Akkoyun, devletin güçlü iradesi ve verdiği büyük desteklerle, Dargeçit'in günden güne geliştiğini kaydetti.

Vatandaşların artık doğduğu, büyüdüğü bu toprakları terk etmediğini, bu topraklarda çalıştığına ve ürettiğine dikkati çeken Akkoyun, vatandaşların doğduğu topraklara, tarihi eserlere ve kültürel mirasına sahip çıktığını anlattı.

Projenin sadece fiziksel bir dönüşüm değil, ilçede yüzyıllardır var olan ticaret, esnaflık ve bununla beraber dayanışma ve paylaşma kültürünü temsil ettiğini kaydeden Akkoyun, projenin aynı zamanda ilçedeki sosyal yaşamı canlandıracağını, ticaretin ve turizmin hareketlenmesine, iş olanaklarının artmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza edip gelecek nesillere aktarmayı arzuladıklarını ifade eden Akkoyun, proje kapsamında tarihi çarşıda, Safa Caddesi, Kılıç Sokak, Demokrasi Sokak, Kilise Sokak'tan oluşan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki alanda sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Demokrasi Sokak'ta toplam 62 dükkanın restorasyon ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, 8 betonarme yapının yıkıldığını, tescilli dükkanların yalıtım, altyapı ve aydınlatma işlemlerinin yapıldığını bildiren Akkoyun, üst çarşı kısmında da vatandaşın özel mülkiyetinde bulunan tescilsiz 15 konutun oluşturduğu sokakta iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Kilise Sokak, Kılıç Sokak, Zambak Sokak, Eğitim Sokak ve Safa Caddesi'nde ise parke döşemeleri, genel sıva, boya çalışmaları ve aydınlatma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:

"Bizler, Mardin'imizin ve Dargeçit'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde ve ilimizde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile Mardin'imiz, artık sosyal ve kültürel gelişmelerin odağı haline gelmiştir. Biliyoruz ki, Türkiye'nin huzuru, Mardin'in huzurudur, Dargeçit'in huzurudur. Türkiye Yüzyılı, huzurun ve istikrarın yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum."

Kaymakam Muhammed Enes İpek de ilçenin tarihi dokusunu korumak ve kültürel mirasa sahip çıkmak için önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, Süryani Çarşısı'nın, yüzyıllardır bölgenin ticari ve sosyal hayatının kalbinin attığı bir yer olduğunu söyledi.

Restorasyon çalışmalarıyla, bu eşsiz mekanı hem tarihi kimliğini koruyarak hem de modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden canlandırdıklarını bildiren İpek, "Projemiz, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanmış ve çarşımız eski ihtişamına kavuşmuştur." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmasının titizlikle yapıldığını dile getirdi.

Gök, "Bakanlığımızın yaklaşık 42 milyon liralık bir ödenek aktardığı restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışması kapsamında 5 sokak ile beraber 62 dükkanın sokak sağlamlaştırmasını yaparak Dargeçit'i hayata döndürdük. Bu, ilçede yapılan en büyük işlerden biri." ifadesini kullandı.

Daha sonra tarihi çarşının açılışı yapıldı, hak sahiplerine dükkanlarının anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dargeçit, Güncel, mardin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de restore edilen 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı - Son Dakika

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