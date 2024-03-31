MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|977
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,10
|Kullanılan Oy
|:
|174.020
|Geçerli Oy
|:
|167.116
|Katılım Oranı
|:
|% 70,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 56,57
|94.545
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 28,78
|48.089
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,5
|7.519
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,42
|4.038
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,08
|3.469
|DİĞER
|% 1,66
|2.780
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,31
|2.197
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,52
|872
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,49
|826
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,46
|764
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,39
|658
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,16
|268
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,16
|259
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,11
|181
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,1
|166
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,08
|126
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|112
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,05
|88
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|65
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,03
|57
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,02
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,83
|Katılım Oranı
|:
|% 69,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 46,17
|15.326
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,85
|11.236
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 7,61
|2.525
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 4,64
|1.540
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 1,62
|538
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,37
|455
|DİĞER
|% 1,18
|391
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,12
|372
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,06
|353
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,9
|298
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,34
|112
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,14
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,75
|Katılım Oranı
|:
|% 76,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 48,91
|3.312
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 44,74
|3.029
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 3,13
|212
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,83
|56
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,62
|42
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,55
|37
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,38
|26
|DİĞER
|% 0,37
|25
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|16
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,13
|9
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 73,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 59,95
|7.602
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 31,34
|3.974
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,92
|243
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,48
|187
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,38
|175
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 1,29
|164
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,16
|147
|DİĞER
|% 0,65
|82
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,41
|52
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,2
|25
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,13
|17
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,09
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,00
|Katılım Oranı
|:
|% 71,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 66,25
|36.634
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 16,56
|9.158
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 5,91
|3.268
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 3,19
|1.767
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 2,79
|1.541
|DİĞER
|% 1,77
|981
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,87
|481
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,67
|370
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,66
|363
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,62
|342
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,26
|145
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,23
|128
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,22
|122
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,58
|Katılım Oranı
|:
|% 76,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 49,55
|4.085
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 38,39
|3.165
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,94
|490
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 1,73
|143
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,21
|100
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 1,16
|96
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,63
|52
|DİĞER
|% 0,61
|50
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,38
|31
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,24
|20
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,16
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,71
|Katılım Oranı
|:
|% 65,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,55
|7.372
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 25,46
|6.145
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 22,74
|5.488
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 17,86
|4.311
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 2,6
|627
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,48
|115
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,14
|34
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,12
|30
|DİĞER
|% 0,05
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,21
|Katılım Oranı
|:
|% 68,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 74
|11.015
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 14,03
|2.088
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,72
|405
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,26
|337
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,21
|329
|DİĞER
|% 1,03
|154
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,81
|120
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,77
|114
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,73
|109
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,54
|81
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,26
|39
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,26
|38
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,17
|26
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,13
|19
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,33
|Katılım Oranı
|:
|% 83,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 40,59
|410
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 40,1
|405
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 18,32
|185
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,49
|5
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,3
|3
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,81
|Katılım Oranı
|:
|% 61,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 62,57
|856
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 32,46
|444
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,24
|17
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,02
|14
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 0,95
|13
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 0,66
|9
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,51
|7
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,44
|6
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,18
|Katılım Oranı
|:
|% 77,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,27
|3.066
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 24,1
|1.387
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,63
|957
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 3,02
|174
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|70
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,87
|50
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 0,59
|34
|DİĞER
|% 0,17
|10
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|8
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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