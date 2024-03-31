MARDİN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 977
Açılan Sandık Oranı : % 48,10
Kullanılan Oy : 174.020
Geçerli Oy : 167.116
Katılım Oranı : % 70,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,5794.545
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,7848.089
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,57.519
CHPÖMER DURAK% 2,424.038
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,083.469
DİĞER% 1,662.780
DPABDULKADİR TURAN% 1,312.197
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,52872
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,49826
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,46764
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,39658
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,16268
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,16259
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,11181
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,1166
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,08126
TKHHAKAN KAZAN% 0,07112
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,0588
MİLLETAHMET KARA% 0,0465
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,0357
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,0237
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 44,83
Katılım Oranı : % 69,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 46,1715.326
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,8511.236
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 7,612.525
CHPABDÜLKERİM ADAM% 4,641.540
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 1,62538
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,37455
DİĞER% 1,18391
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,12372
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,06353
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,9298
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,34112
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,1448
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 58,75
Katılım Oranı : % 76,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 48,913.312
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 44,743.029
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 3,13212
CHPMUSTAFA BULUT% 0,8356
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,6242
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,5537
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,3826
DİĞER% 0,3725
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2416
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,139
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,17
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 73,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 59,957.602
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 31,343.974
CHPALİCAN IŞIK% 1,92243
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,48187
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,38175
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 1,29164
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,16147
DİĞER% 0,6582
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,4152
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,225
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1317
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,0912
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 53,00
Katılım Oranı : % 71,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 66,2536.634
AK PARTİALİ ERTAŞ% 16,569.158
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 5,913.268
CHPALİ KALKAN% 3,191.767
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,791.541
DİĞER% 1,77981
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,87481
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,67370
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,66363
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,62342
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,26145
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,23128
DPBERŞAN AKAY% 0,22122
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 52,58
Katılım Oranı : % 76,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 49,554.085
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 38,393.165
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,94490
CHPADEM DENLİ% 1,73143
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,21100
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 1,1696
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,6352
DİĞER% 0,6150
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,3831
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,2420
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,1613
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 50,71
Katılım Oranı : % 65,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,557.372
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 25,466.145
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 22,745.488
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 17,864.311
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 2,6627
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,48115
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,1434
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,1230
DİĞER% 0,0512
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 33,21
Katılım Oranı : % 68,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 7411.015
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,032.088
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,72405
CHPMEHMET DOĞAN% 2,26337
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,21329
DİĞER% 1,03154
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 0,81120
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,77114
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,73109
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,5481
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,2639
DPFUAT KIZMAZ% 0,2638
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,1726
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1319
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0812
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 28,33
Katılım Oranı : % 83,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 40,59410
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 40,1405
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 18,32185
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,495
BTPAYŞE DÜLGER% 0,33
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,22
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 17,81
Katılım Oranı : % 61,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 62,57856
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 32,46444
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,2417
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,0214
CHPİSMAİL OKTAY% 0,9513
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,669
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,517
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,446
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,152
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 91,18
Katılım Oranı : % 77,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,273.066
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 24,11.387
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,63957
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 3,02174
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2170
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8750
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 0,5934
DİĞER% 0,1710
BTPŞADUMAN EROL% 0,148

Kaynak: AA

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