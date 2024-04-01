MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|1.756
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,46
|Kullanılan Oy
|:
|343.649
|Geçerli Oy
|:
|323.956
|Katılım Oranı
|:
|% 72,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 56,14
|181.885
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 28,45
|92.172
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,68
|15.145
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,68
|8.680
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,44
|7.890
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,8
|5.845
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,69
|2.248
|DİĞER
|% 0,67
|2.178
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,6
|1.932
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,53
|1.727
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,4
|1.289
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,18
|583
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,18
|582
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,13
|434
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,11
|350
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|232
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,07
|222
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|202
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,05
|150
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|118
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,03
|92
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,90
|Katılım Oranı
|:
|% 72,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 43,55
|31.370
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,83
|24.366
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 8,01
|5.767
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 5,25
|3.785
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 3,88
|2.795
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,45
|1.041
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,26
|905
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,09
|788
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,95
|687
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,36
|263
|DİĞER
|% 0,22
|155
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,15
|111
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,75
|Katılım Oranı
|:
|% 77,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 48,27
|5.841
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 44,79
|5.420
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 4,01
|485
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,84
|101
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|73
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,58
|70
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,37
|45
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,22
|27
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,22
|27
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,67
|Katılım Oranı
|:
|% 74,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 61,87
|11.782
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 29,84
|5.682
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,66
|317
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,58
|302
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,51
|287
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 1,42
|270
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,05
|200
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,37
|70
|DİĞER
|% 0,35
|67
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,15
|28
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,1
|20
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,1
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,65
|Katılım Oranı
|:
|% 71,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 69,73
|67.985
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 14,73
|14.364
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 4,77
|4.648
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 2,94
|2.863
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,67
|2.604
|DİĞER
|% 1,74
|1.701
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,79
|767
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,63
|617
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,54
|527
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,51
|499
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,46
|448
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,25
|241
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,24
|236
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 51,18
|8.694
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 36,62
|6.221
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,8
|986
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 2,24
|380
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,06
|180
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,94
|160
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,65
|111
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,48
|81
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,48
|81
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,35
|60
|DİĞER
|% 0,2
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,86
|Katılım Oranı
|:
|% 70,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,25
|15.474
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,78
|12.677
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 24,23
|12.396
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,36
|8.369
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,41
|1.746
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,59
|302
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,19
|98
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,18
|95
|DİĞER
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,87
|Katılım Oranı
|:
|% 68,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 73,89
|27.877
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 14,4
|5.434
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,76
|1.040
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,4
|904
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,31
|870
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 1,22
|462
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,78
|294
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,66
|247
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,56
|212
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,28
|106
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,26
|99
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,2
|76
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,15
|57
|DİĞER
|% 0,07
|25
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,33
|Katılım Oranı
|:
|% 83,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 41
|1.824
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 32,59
|1.450
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 24,82
|1.104
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,67
|30
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,65
|29
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,27
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,53
|Katılım Oranı
|:
|% 74,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 61,06
|3.725
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 32,54
|1.985
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 1,85
|113
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,31
|80
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,21
|74
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1
|61
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,51
|31
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,36
|22
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,16
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,17
|3.372
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 23,51
|1.491
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,97
|1.076
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,97
|188
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|77
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 1,21
|77
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,82
|52
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|9
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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