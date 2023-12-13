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Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı 2024'te düzenlenecek - Son Dakika
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Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı 2024'te düzenlenecek

Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22-23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek. Fuar, sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olup, yerli ve yabancı hastane yöneticileri, hekimler ve seyahat acentelerini bir araya getirecek. Ayrıca, saç ekimi, estetik cerrahi, diş, kanser, tüp bebek, ortopedi, üroloji, psikiyatri gibi alanlarda uzman isimler tarafından panel düzenlenecek ve medikal turizmin geleceği ve güncel yaklaşımlar gibi konular ele alınacak.

Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı 2024\'te düzenlenecek
13.12.2023 - 17:21,
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Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı, 22- 23 Nisan 2024'te 14 ülkeden katılımcılarla Antalya'da gerçekleştirilecek.

Fuar Müdürü Selda Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık turizminde önemli potansiyele sahip fuarın, Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenleneceğini bildirdi.

Kuzu, yerli ve yabancı hastane yöneticileri, hekimler ile seyahat acentelerini buluşturacak fuarın, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Kosova, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Çekya, Bulgaristan ve İsveç başta olmak 14 ülkeden konuklarını ağırlayacağını belirtti.

Selda Kuzu, fuar kapsamında saç ekimi, estetik cerrahi, diş, kanser, tüp bebek, ortopedi, üroloji, psikiyatri gibi alanlarda hekim ve hasta görüşmelerinin yanı sıra sunum ve eğitimler ile medikal turizmin geleceği, güncel yaklaşımlar gibi konularda uzman isimler tarafından panel düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Fuarın kentin tanıtımına ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kuzu, pek çok alanda işbirliklerinin temelinin atılacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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23 Nisan, Antalya, Uluslararası İlişkiler, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marjinal Antalya Sağlık Seyahat Fuarı 2024'te düzenlenecek - Son Dakika
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