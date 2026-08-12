Marmara\'da fırtına uyarısı: 7 İl için sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

7 İLDE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde etkisini artıracağı bildirildi. Rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

RÜZGAR 80 KM/SAATE ULAŞABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreyi bulacağı, yer yer ise 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceği vurgulandı.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer; fırtınayla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı bölge halkının ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.