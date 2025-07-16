Marmaris\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 9'uncu yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Program kapsamında, dün sabah saatlerinde 'Demokrasi Şehitlerine Saygı Bisiklet Yarışması' adıyla bisiklet yarışı gerçekleştirildi. Yarışın başlangıcını Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptı. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Etkinlik, gençlerin spora teşvik edilmesinin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerini anma amacını taşıdı. Öte yandan, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Nedim Cengiz Eker ile Ankara Gölbaşı'nda görev başında şehit olan komiser Gülşah Güler'in aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, mevlit programı ile şehitler rahmetle anıldı. Marmaris 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'ne kadar süren araç korteji, ardından da Atatürk Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Demokrasi ruhunu simgeleyen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Meydanda düzenlenen törende ilk olarak Muğla İl Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa; Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen anma etkinliklerine; Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alicenk Düzgün, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkanı Burak Demirel, şehit polis Nedim Cengiz Eker'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz de konuşmalarında, şehitlerin kahramanlıklarını hatırlatarak, milli iradenin her zaman galip geleceğini ifade etti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a dair mesajı da dev ekranda vatandaşlara izletildi. Erdoğan mesajında, demokrasiye sahip çıkan milletin, 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutturmayacaklarını belirtti. Öte yandan, bayrak koşusunda dereceye giren sporcular sahneye davet edilerek ödüllendirildi. Ardından sahne alan mehter takımı coşkulu marşlarıyla meydanı dolduran vatandaşlara tarihi bir atmosfer yaşattı. Etkinlikte, 15 Temmuz'a özel olarak yazılmış şiirlerin okunması duygusal anlara sahne oldu.

ALİ KINIK SAHNE ALDI

Program kapsamında, sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Kınık, seslendirdiği marş ve türkülerle meydanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. Anma programı, saat 00.13'te Marmaris'teki tüm camilerden sela okunmasıyla devam etti. Ardından düzenlenen kum sanatı gösterisi ve Marmaris Su Sporları Kooperatifi tarafından hazırlanan ışıklı su sporları performansı geceye görsel bir şölen kattı.