Marmaris\'te Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

06.03.2026 17:22
Marmaris'te teknede çıkan kavgada 20 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybetti. Üç sanık tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Arda Deniz Onat'ın (20) teknede çıkan kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 tutuklu sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi konuşan Onat'ın amcası Ferhat Onat, "Sözün bittiği yerdeyiz. Gencecik bir canı kaybettik. Tek temennimiz, başka canların yitip gitmemesidir. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ve adalete güveniyoruz" dedi. Hakim, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Arda Deniz Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AİLESİ, YAKINLARI VE ARKADAŞLARI ADLİYE BAHÇESİNDE TOPLANDI

Onat'ın ölümüne ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Coşkun Volkan Canfedai ve Selim Yetkin hakkında 'taksirle ölüme neden olma', Sinan Yetkin hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşma öncesinde Onat'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları adliye bahçesinde toplandı. Ellerinde 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Arda Deniz yaşasaydı 21 yaşında olacaktı', 'Benim de hayallerim vardı Arda Deniz' ve 'Çaldığınız gençliğin hesabını vereceğiniz günler yakın' yazılı pankartlar taşıyan grup, adalet talebinde bulundu.

'GENCECİK BİR CANI KAYBETTİK'

Onat'ın amcası Ferhat Onat, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Gencecik bir canı kaybettik. Tek temennimiz, başka canların yitip gitmemesidir. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz ve adalete güveniyoruz. Bir annenin ve babanın gözlerinin önünde evlatlarını kaybettiği bir olaydan bahsediyoruz. Ağır ceza mahkemesinde görülmesi gereken bir dava, bugün burada görülmektedir" dedi.

3 NİSAN'A ERTELENDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Selim Yetkin, Sinan Yetkin ve Coşun Volkan Canfedai ve avukatları SEGBİS üzerinden katıldı. Sanıklar dinlenildi. Beyanlarının alınmasının ardından hakim sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

BİLİMSEL VE OBJEKTİF ŞEKİLDE İNCELENMESİNİ TALEP ETTİ

Ailenin avukatlarından Anıl Aba duruşmanın ardından yaptığı açıklamada davanın mevcut hukuki nitelendirilmesine itiraz ettiklerini belirtip, "Dosya 'taksirle öldürme' suçu kapsamında açılmış, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlatılmıştır. Oysa dosya kapsamındaki bulgular, tanık beyanları ve kamera kayıtları 'kasten öldürme' ve 'iştirak halinde kasten öldürme' suçuna işaret eden güçlü emareler göstermektedir. Ancak dosyada Arda'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Otopsi raporunda, boğulma ile ilgili tüm bulgular açıkça yer almasına rağmen kalp krizi ile ilgili herhangi bir tıbbi bulgu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Aba, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderilerek yeniden bilimsel ve objektif şekilde incelenmesini talep ettiklerini vurguladı.

'PİŞMANLIK BEYANI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sanıkların beyanları ile ilgili de konuşan Aba, "Sanıklar, olayın iradeleri dışında gerçekleştiğine yönelik bir beyanda bulunmadı. Sanıklar ifadelerinde, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını dile getirmişlerdir. Ancak bu pişmanlık, kendi iradeleriyle gerçekleştirdikleri bir eylemin sorumluluğunu kabul eden bir mahiyette değildir. Daha çok, böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzgün olduklarını ifade eden bir tutum sergilemişlerdir. Dolayısıyla ifadelerinden anlaşıldığı üzere, saldırı, darp veya kavgaya iştirak ettikleri yönünde açık bir suç ikrarı niteliğinde bir pişmanlık beyanı söz konusu değildir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

