Marmaris\'te \'Nefes 16\' Motoryatında Yangın Çıktı

Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir özel marinada bağlı 'Nefes 16' isimli motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Yatta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yalancıboğaz mevkisindeki özel bir marinada bağlı 'Nefes 16' isimli 15 metrelik motoryatta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçinde kimse bulunmadığı öğrenilen motoryat, alevlerin diğer teknelere de sıçramaması için marinadan çıkarılıp, açığa alındı. Alevler, yarım saatte söndürülürken, teknede büyük oranda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.