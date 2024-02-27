Martı Şirketi, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Talebiyle 376 Bin Dilekçeyi İBB\'ye Verdi

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği"nin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) verdi.
Martı TAG sürücüleri ve kullanıcıları, ellerinde Martı flamalarıyla Saraçhane'deki İBB binasının karşısındaki alanda toplandı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan kurucu Oğuz Alper Öktem, 120 bin TAG sürücüsü ve ailelerinin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istediğini, bu kapsamda toplanan 376 bin dilekçeyi teslim etmeye geldiklerini söyledi.
Öktem, seçime yakın bir dönemde olunduğuna işaret ederek, kendilerinin de İstanbul'daki en büyük ulaşım camiası olarak seslerini duyurmak için burada olduklarını belirtti.
Dünyanın 151 ülkesinde paylaşımlı yolculuk yönetmelikleri olduğunu vurgulayan Öktem, "Dünyanın her yerinde artık tuşa bastığınızda ayağınıza kadar araç geliyor. Bugün dünyanın en büyük havalimanı bizde. Ancak bu havalimanından çıktığınızda 2 saat içi sigara kokmuş taksileri beklemek zorundasınız. Ama dünyanın en gelişmemiş ülkelerinde bile tuşa bastığınızda en güzel araba sizin ayağınıza kadar geliyor. Buna paylaşımlı yolculuk deniyor."
Bugün dünyada paylaşımlı yolculuğun yapılmadığı sadece birkaç tane ülke kaldığına dikkati çeken Öktem, "Bunlar, Küba, Kuzey Kore, Moğolistan, Eritre ve Kongo. Bu ülkelerin dışında paylaşımlı yolculuk artık var. Biz, 120 bin TAG sürücüsü, aileleriyle birlikte 376 bin kişi bunu istiyoruz. Bunun dışında 2,5 milyon müşterimiz de bunu istiyor." ifadelerini kullandı.
"TAG'IN MÜŞTERİLERİNİN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 98'DİR"
Oğuz Alper Öktem, çevreci olan bu sistemin devasa bir istihdam sahası yaratacağını, İstanbul trafiğini rahatlatacağını aktardı. Sistemin aynı zamanda devlete milyar dolar vergi kazandıracağını vurgulayan Öktem, "İnşallah sesimizi duyarlar, 376 bin kişinin iradesine kulak veririler. Bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince ama sesimizi de duyurmak istiyoruz." dedi.
Öktem, TAG sisteminde kullanıcı ve sürücülerin her şeyinin kayıt altında olduğunu, bu sayede güvenlik sorunu yaşanmadığını belirterek, şunları dile getirdi: "Bütün yolculuklarda hem sürücünün hem yolcunun bütün bilgileri bizde olacak. Kimin, nereden, ne zaman araca bindiği, saat kaçta çağırdığı, saat kaçta arabanın içine bindiği, hangi güzergahtan gittiği, güzergahlar üzerinde hangi MOBESE kameralarının önünden geçtiği ve nerede indiği kayıt altında olacak. Şu ana kadar on milyonlarca TAG yolculuğu oldu. Ancak bir tane ne çantasını kaybeden ne telefonunu kaybeden oldu. TAG'ın müşterilerinin memnuniyet oranı yüzde 98'dir."
Öktem ve beraberindekiler daha sonra 376 bin dilekçenin yer aldığı dosyaları İBB'ye teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Martı Şirketi, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği Talebiyle 376 Bin Dilekçeyi İBB'ye Verdi - Son Dakika
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere uygunsuz bir harekette bulunduğu iddia ediliyor. Ronaldo'ya soruşturma açıldığı ve ciddi bir ceza alabileceği belirtiliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
Çekmeköy'de yaşanan olayda Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin alarak polis ihbar hattına mesaj attı. İkna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurulan Emine Ülkü Araz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?