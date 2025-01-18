Mektebim Koleji\'nden Sakarya\'da Yeni Kampüs Açılışı

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Mektebim Koleji'nin yeni kampüsünün açılışı gerçekleştirildi. Lansman töreninde açıklamalarda bulunan Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, "Bizler teknolojinin nimetleri ile eğitimin gereklerini bir araya getirmeliyiz. Mektebim'de bunu getirdik, güçlü bir şekilde de getirmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 2011 yılında kurulan Mektebim Kolejleri, günümüzde Türkiye'de 50 kampüste, 20 bin üzerinde öğrenciyle ve İngiltere ile Özbekistan'da 2 okulda faaliyet gösteriyor. Atatürk'ün kurduğu Millet Mekteplerinden adını alan Mektebim, son olarak kampüs ağına Sakarya'yı ekledi. Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Profesör Doktor Sebahattin Zaim Bulvarı'nda açılan yeni okulun konferans salonunda lansman gerçekleştirildi. Lansmana; Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Mektebim Koleji Sakarya Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Murat Tosun, kolej yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

'TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ İLE EĞİTİMİN GEREKLERİNİ BİR ARAYA GETİRMELİYİZ'

Lansmanda konuşma yapan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, 20 yıldır eğitim sektörü içinde olduğunu ifade ederek, "Eğitimde dijitalleşme, teknolojinin hayatımıza adapte olması diye bir konu var. 2012 yılında Türkiye'nin ilk akıllı okulu Mektebim'di. Dedik ki; akıllı tahta ile tablet ve tablet ile akıllı tahta arasında iletişimi sağlayan bir yazılım yapalım. Türkiye'nin ilk akıllı okulu olalım. 2 yıl çok mücadele etmemize rağmen akıllı okulu bir türlü hayata geçiremedik. Öncelikle öğretmenlerimiz karşı çıktı, kabul etmediler. Sonra velilerimiz 'bu tabletler ile çocuklar oyun oynarlar, olmasın' dediler. 2 yıl sonunda biz de 'vazgeçelim, eğitim tam anlamıyla verilemiyor. Herkes kullanmadığı için bir değişim yapalım' dedik ve eski düzene geri döndük. Sene oldu 2020 Mart. 2020 Mart ayında bir anda hayatımızda pandemi geldi. Pandemi gelince bir anda her şeyin online dönüşüyle karşılaştık. 2012'de akıllı okulun uygulamasına karşı çıkan veliler, öğretmenler ve idareciler, 2020 yılında bir anda Zoom'dan toplantı organize edip, öğrencileriyle karşı karşıya eğitime başladılar. Evlerindeki yemek masalarını ters çevirip tahta olarak kullanarak kamera karşısında ders yapmaya başladılar. Buradan geldiğimiz sonuç şu; eğitimde teknolojinin olması için bir pandemiye ihtiyacımız aslında yoktu. Her musibette bir hayır vardır derler. Bizler teknolojinin nimetleri ile eğitimin gereklerini bir araya getirmeliyiz. Mektebim'de bunu getirdik, güçlü bir şekilde de getirmeye devam edeceğiz ama teknolojinin bir araç olduğunu unutmadan. Teknoloji bizim için bir amaç değil; araçtır. Asıl olan öğretmenin dersteki eğitimidir. Teknoloji de öğretmenin işini kolaylaştıran bir enstrümandır" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ EĞİTİM ALMALARI ADINA EMANET EDİYORUZ'

Mektebim Koleji Sakarya Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Murat Tosun ise "Her şeyden önce ben de bir babayım. Bir öğretmen vasfının dışında bir babayım. Benim de 3 evladım var. Evlatlarını insan kendinden değerli kılar ve değerli görür. Sizler de kendinizden değerli kıldığınız göz bebeklerinizi bize inandınız, güvendiniz ve emanet ettiniz. Güveninizden dolayı teşekkür ediyorum. Her doğum yeni bir takım sancılarla başlar ama kucağınıza aldığınızda büyük bir mutluluk yaratır. Mektebim Okulları da Sakarya'da bu kutlu doğumu bugün itibariyle sizlere deklare ediyor. Ben inanıyorum ki, bizlere emanet ettiğiniz göz bebeklerinizi bizler de daha güçlü bir kuruma, daha iyi eğitim almaları adına emanet ediyoruz. Bu noktada müsterih olun. Bunu tüm kalbi duygularımla söylüyorum" diye konuştu.

Lansman, Ümit Kalko'nun kampüs yöneticilerine rozet takmasıyla sona erdi.