Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: \'Yeni sorunlar oluşturmamak için doğru bir şey yapmalıyız\'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni sorunlar oluşturmamak için 31 Mart'ta doğru bir şey yapmak zorundayız çünkü geçen 31 Mart'ta, 2019'da CHP, HDP ve İYi Parti'nin aldığı belediyelerde 1400 memuru kapının önüne koydular." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kentteki bir düğün salonunda üyelerle bir araya geldiği iftar programında, sendikalarının 32 yıllık mücadele süreci içerisinde istikametini bozmadan, derdi millet ve kendi millet olan bir teşkilat olduğunu söyledi.
Geçmişte memur ve işçi haklarıyla ilgili yaşanan sorunların çözümünü Memur-Sen'in sağladığını, mevcut sorunların çözümünün de Memur-Sen'de olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:
"Yeni sorunlar oluşturmamak için 31 Mart'ta doğru bir şey yapmak zorundayız çünkü geçen 31 Mart'ta, 2019'da CHP, HDP ve İYi Parti'nin aldığı belediyelerde 1400 memuru kapının önüne koydular. Biz onlar için Adana'da, Kırşehir'de, Odunpazarı'nda, Antalya'da, Esenyurt'ta eylem yaptık, eylem yapmadığımız yer kalmadı. O arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynadılar, ekmek mücadelesini kucaklayacağız dediler ama kundakladılar. O arkadaşlarımızı biz mahkeme kararlarıyla geri döndürdük."
CHP belediyelerinde işten atılan memurlar için verdikleri mücadeleye değinen Yalçın, şöyle devam etti:
"Memlekette adalet yürüyüşü yapan Sayın Kılıçdaroğlu'na 'bunların teminatı benim, bir şey olursa bana gelin' demiştin, HAK-İŞ geldi seni kapında bulamadı, 5 bin kişi geldi seni bulamadı 'ama biz seni bulacağız, bunların hesabını soracağız' diye meydan okuduk. Kısa süre sonra yürütmeyi durdurma kararıyla arkadaşlar geri döndü. Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik ve dedik ki 'bunlar 1300 kilometre öteye iki belediye anlaşarak memuru sürüyorlar, yönetmelikteki iyi niyetle korunmuş ruhsatı kullanıyorlar.' Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanına talimat verdi, 'hemen yönetmeliği değiştirin, emekçiye zulüm etmelerine fırsat vermeyin' dedi. Peşinden dedik ki 'efendim bunlar 1400 kişiyi attılar, memur, sözleşmeli'. Mücadelemizi büyüttük, sonunda 460 bin sözleşmeliyi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kadroya aldık ve onları iki dudağının arasından çektik çıkardık."
Yalçın, sendika olarak 1 milyon 35 bin üye sayısını 1 milyon 150 bine çıkarmak için teşkilatlarıyla sahada olduklarını belirterek, "Bütün mücadelemiz 15 Mayıs mutabakatında 1 milyon 150 bin sayısını görmek, bununla beraber '31 Mart seçimlerinde yeni sorunlar oluşmasın, Türkiye seçimsiz 4 yılda kamu personel sistemindeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, unvan, yetki, maaş gibi dengesizlikleri toparlasın' diye. Türkiye paçasından çekilirse, coğrafyası, içerisi hareketliyse, karıştırılırsa, kamu görevlisi olarak biz kaybettiğimiz gibi ülkeye de iyilik etmemiş gibi biz kaybetmiş oluruz."
Yalçın, aynı zamanda Memur-Sen üyesi de olan AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal'a da destek istedi.
Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Memur-Sen İl Başkanı Erkan Çiğdem ve sendika üyeleri katıldı.
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