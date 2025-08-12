Memur Sendikaları Zam Teklifini Reddetti - Son Dakika
Memur Sendikaları Zam Teklifini Reddetti

12.08.2025 17:49
Memur-Sen Başkanı Yalçın, kamu işvereni tarafından sunulan zam teklifinin yetersiz olduğunu belirtti.

YALÇIN: PAZARLIK YAPILACAK BİR TEKLİF GÖRMÜYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ilk zam teklifinin açıklandığı toplantının ardından açıklama yaptı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı 2026 için 10+6, 2027 için 4+4 teklifinde refah payının, taban aylığının, enflasyonun gerçekliğinin, emeklinin, emekçinin olmadığını söyledi. Yalçın, teklifi reddettiklerini belirterek, "Tekliflerimizi verdiğimiz 24 Temmuz'dan bugüne 19 gün geçti. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar pazardaki, marketteki fiyatlara, kiralardaki artışlara, memurun gerçeklerine uyuyor mu Allah aşkına? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

Yalçın, hakem kararı üzerinden 2 yıllarının kaybolduğunu ifade ederek, "Reel kayıplarımız oluştu ve bu reel kayıplarımızın giderileceği masa burası. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar bırakın teklif demiyorum, rakam diyorum büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Ben buradan kamu işverenine sesleniyorum; geride kalmış bir hafta. Ayın 19'unda süre bitiyor. Şu ana kadar görüştüğümüz hiçbir maddede bağlayıcı cümle kullanılmadı. 'Bakacağız, konuşacağız, tartacağız.' Buna olumlu yaklaşıyoruz ama fakat, lakin geride kalan bu kadar sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yalçın ayrıca, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde teşkilatlarıyla sahada olacaklarını da belirtti.

KAHVECİ: ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLAYAMAYIZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyon rakamlarına ve verilen teklif rakamlarına bakıldığında toplu sözleşme bitince ocak ayı itibarıyla kamu çalışanlarının ve emeklilerin yine geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, "Buradan kamu işveren heyetine net bir çağrı yapıyoruz. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, revize ederek, müzakere edilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini Türkiye Kamu-Sen olarak talep ediyoruz. Şu an itibarıyla kamuda çalışan 4 milyon kamu görevlisi ve kamu görevlilerimizin dışında da iş kanununa tabi çalışan arkadaşlarımız var. Şu anda kamuda ücret dengesi bozulmuş, çalışma barışı ciddi manada sıkıntı yaşamaktadır. Dolayısıyla aynı işi yapan devlet memurları kanununa tabi çalışan ve iş kanununa tabi çalışan arkadaşlarımız arasında ücret noktasında ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Bu farklılıkları bu toplu sözleşme masası gidermek zorundadır. Yoksa başka türlü çalışma barışını sağlayamayız" dedi.

Kahveci, ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşının 70 bin lira, ortalama memur maaşının da 84 bin lira olmasını talep ettiklerini belirtti.

YILDIRIM: MEMUR KİRASINI ÖDEYEMİYOR

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise pazara gidildiğinde sebzesinden meyvesine tüm ürünleri milletvekilinin de işçicin de asgari ücretlinin de aynı fiyata aldığını vurgulayarak, "Temmuz ayı enflasyonu bile yüzde 2'nin üstünde çıkmışken şu anda vermiş olduğu rakam konuşulacak rakam bile değildir. Sayın Bakan, bunun ilk teklif olduğunu ifade etti. Türkiye artık günlerce boş konuşmalar, rastgele konuşmalarla vakit geçirecek bir dönemde değil. Memurlar alım gücü en aşağıya inmiş, kirasını ödeyemez duruma gelmiştir. Aynı okula giden öğrencilerine verecek oldukları cep harçlığını dahi veremeyen memur ve memur emeklilerinden bahsediyoruz. Seyyanen zammın memur emeklilerine dahi hiçbir şekilde ifade edilmediğini duyduk. Halbuki memur ve memur emeklilerinin uzun yıllardır eşit rakamlar aldığını hepimiz biliyoruz. 2 yıl önce bozulan bu dengenin tekrar hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

