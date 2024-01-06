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Memur ve Emeklilere Yüzde 49 Artış - Son Dakika
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Memur ve Emeklilere Yüzde 49 Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında artış yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, Cumhuriyetimizin ikinci asrının kamu personel rejimi başta olmak üzere ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her alanda yükseliş dönemi olacağını belirtti.

Memur ve Emeklilere Yüzde 49 Artış
06.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "3 Ocak tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerimize de yüzde 49,25 oranında artış yapılacak. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını bir hazırlık süreci olarak değerlendirirsek, inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı kamu personel rejimi başta olmak üzere ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her alanda yükseliş dönemimiz olacaktır" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendika şube yöneticileri ile üyelerin katılımıyla 'Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği' konulu panel düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, panelde, geçen hafta 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin konuşarak, "Enflasyon karşısında çalışanlarımızın yanında olma kararlılığımızı koruyarak yeni miktarı 11 bin 402 liradan, 17 bin liraya yükselttik. Bu rakamla net asgari ücreti önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artırmış olduk" dedi.

MEMUR VE EMEKLİLİLERİNE YÜZDE 49 ARTIŞ

Memur ve memur emeklilerine yapılacak artış oranıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan, "3 Ocak tarihinde açıklanan aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerimize de yüzde 49,25 oranında artış yapılacak. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını bir hazırlık süreci olarak değerlendirirsek, inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı kamu personel rejimi başta olmak üzere ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her alanda yükseliş dönemimiz olacaktır" diye konuştu.

'KESK BU ÜLKEYİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da sivil toplum kuruluşlarına ilişkin konuştu. Türkiye'de Türk mühendislere sahip çıkan tek sivil toplum kuruluşunun Kamu-Sen olduğunu belirten Yıldırım, "Odalar var. Bu odalar ne yapar? Türkiye düşmanlarıyla, Türkiye'yi yıkmaya çalışan kuruluşlarla iş birliği yapar, meslekleri harici her şeyde varlar" dedi.

Yıldırım, özellikle sosyal medyada, 'Sendikalar siyaset yapıyor' şeklindeki eleştirilere de yanıt verdi. Sendikaların siyaset yapabileceğini söyleyen Yıldırım, "Kamu-Sen'in tüm seçimlerine katıldım. Hepsinden seçime az bir zaman kala destek istedim. Eleştirdiler. Şimdi KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) siyaset yapmıyor mu? DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) siyaset yapmıyor mu? Yıkıcı siyaset yapıyorlar. Siyasetlerinin şekli farklı. KESK bu ülkeyi yıkmaya, bu devleti çökertmeye, bu ülkeyi bölmeye çalışıyor. HDP'nin DEM'in sendikası. Yandaşları kim? Atatürk'ten geçinenler" diye konuştu.

Öğretmenlik meslek kanununun TBMM'ye geldiği geçen yıl yaşananları da anlatan Yıldırım, bazı sendikaların meslek kanununa karşı çıkmasına değinerek, "Öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili bütün sendikalar ayağa kalktı. Türk Eğitim-Sen hariç herkes eylem yaptı. Derslere girmediler. Okullara gelmediler. 'Biz bu kanunu istemiyoruz' dediler. Türk Eğitim- Sen kanunun yanında, hükümetin yanında durdu. Bedel ödedi. 35 bin üye istifa etti" dedi.

Öğretmenlere özlük haklarının verilmesinde Türk Eğitim-Sen'in öncülük ettiğini de vurgulayan Yıldırım, öğretmenlik meslek kanunu için sınava girecek öğretmenlere ilişkin şöyle konuştu:

"Yapılan sınavda yüzde 100'e yakın bir netice alındı. 2 defa bakanlığa soru dağıttırıldı. Benzer sorular sorulacak, kolay olacak. Sendikacılık da budur. Sonuç almaktır. Üyesinin hakkını korumaktır."

'MAAŞLAR SÜREKLİ ERİYOR'

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarının yüzde 10 refah payı beklediğini söyledi. Enflasyonun sürekli yüksek seyredeceği yönünde tahminlerinin olduğunu dile getiren Kahveci, enflasyonun düşmesini temenni ettiklerini söyledi. Kamu çalışanlarının alım gücünün düştüğünü belirten Kahveci, "Maaşlar sürekli eriyor. Bu erime durdurulmalıdır. Enflasyon kadar zam sıfır zam demektir. 2 yıldır refah ücreti ödeniyor. O refah payının kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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