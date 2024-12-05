Memurların Durumu Değişiyor

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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle, teklife Hazine ve Maliye Bakanlığı'na "mücbir sebep hali ilan etme" yetkisi verilmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefet milletvekilleri, deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatılmazken bakanlığa yetki verilmesini eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" maddeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifin bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Teklifle, sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara herhangi bir disiplin cezası almamaları kaydıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenlemenin, daha önce söz konusu statü geçişini maddede belirtilen kanunlar çerçevesinde yapanlara geçmişe dönük faydalandırılmaksızın uygulanabilecek.

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine bu durumu her yıl kurumuna belgelendirmek kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavına girmeye hak kazananların sınavı en geç 6 ay içinde yapılacak.

Denetçilerin görev ve yetkilerinde düzenleme

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor ve Kanun'a " Vakıf, kooperatif ve birliklere ilişkin görevler" başlıklı hüküm ekleniyor. Buna göre, Kurul, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Yeniden düzenlenen "görevden uzaklaştırma" başlıklı hükme göre ise ilgili Kurul üyesi veya denetçi, denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilecek, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bu tedbiri uygulayabilecek.

EÜAŞ'a ilişkin düzenlemeler yapıldı

Teklifle, Elektrik Piyasası Kanunu'nun, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) hak ve yükümlülüklerini belirleyen hükmünde değişikliğe gidiliyor. EÜAŞ, mülga TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ'ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlü olacak.

Yurtdışı teşkilatında atama kriterleri

Teklifle; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen maddeye göre, yurt dışı teşkilatlarındaki daimi görevlere, bakan veya atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atama yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin düzenlemeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak. Döner sermaye işletmesine 500 milyon lira sermaye tahsis edilecek, bu tutar Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döner sermayesi; sanayi ve teknoloji yatırımlarının, alt yapı hizmetlerinin yürütülmesi, sanayi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin destek sağlanması, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, AB mevzuat ve uyum süreçleri, bilişim, teknoloji, siber güvenlik faaliyetleri, dijitalleşme, dijital dönüşüm faaliyetleri, kamulaştırma dahil kuruluş işlemlerinin sağlanması, altyapının planlanması, altyapı proje ve tesislerinin, ayrıca haritalandırma, danışmanlık ve benzeri işlerin yapılması/yaptırılması ile döner sermayenin işletilmesine ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla kullanılacak.

Mücbir sebep haline ilişkin yeni madde ihdas edildi

AK Parti milletvekillerinin verdiği teklif ile mücbir sebep haline ilişkin madde eklendi. Maddeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyla mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak. Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahalle, sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölgeler gibi bölgeler ve afete maruz kalanlar itibarıyla mükellefiyet ve vergi türü, vergilendirme ve defter tutma usulü, iş yerleri, sektörler, öz sermaye toplamı, satış hasılatı, çalıştırılan hizmet erbabı sayısını dikkate alarak mücbir sebep hali ilan etmeye; bu sürede vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu kapsamda belirlenen kriterler ile faaliyetin devam edip etmediğini belirlemeye yetkili olacak.

"İflas edecek bazı şirketler için mi çıkartıyorsunuz bunu?"

Eklenen maddeye ilişkin söz alan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Bu hükmün getirilmesine neden ihtiyaç duydunuz? Mesela organize sanayi bölgelerinde iflas edecek bazı şirketler için mi çıkartıyorsunuz bunu? Neden zamanlaması şimdi? 6 Şubat depremlerinden etkilenen mükellefler için başlatılan mücbir sebep hali sona erdi özellikle esnaf zor durumda. Bunu neden uzatmıyorsunuz da böyle bir düzenleme getiriyorsunuz" dedi.

Veli Ağbaba, "Burada sektörel bazda mücbir sebep ilan etme yetkisi veriliyor, biraz da keyfiyet var burada. Bizim OSB'lerde hem iş kaybı var hem de hasar var. Kapsamın herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mücbir sebep ayrımı yapılmasın. Deprem bölgesinde vergi mükellefi olsun veya olmasın tüm vatandaşlar için bu sürenin uzatılması gerekiyor. Hakikaten zarar görmeyen kimse yok" dedi.

Engelli vatandaşların araç alımına ilişkin düzenleme

İhdas edilen bir diğer maddede ise engelli vatandaşların ÖTV indirimi ile araç almalarına ilişkin düzenleme getirilmesi öngörülüyor. Teklife eklenen maddeye göre, Cumhurbaşkanı'na engelli araç alım istisnalarıyla ilgili yerli marka için katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türüne göre topluca veya ayrı ayrı belirleme yetkisi verilecek.