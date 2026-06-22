Mengen'de Maden Ocağı Göçüğü: 6. Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de Maden Ocağı Göçüğü: 6. Gün

Mengen\'de Maden Ocağı Göçüğü: 6. Gün
22.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde maden göçüğünde mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları sürüyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, maden içerisinde çöken alanları kazarak ilerlemeye çalışıyor.

Olay, 17 Haziran'da saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına iddiaya göre, göçük kontrolü için giren işçilerden Muhammed Özkul, meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Diğer 2 madenci kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olayın ardından Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri, maden ocağı içerisinde mahsur kalan işçiye ulaşmak için gece gündüz aralıksız çalışıyor.

İLK ALAN AÇILDI

Maden içerisinde yaşanan göçükte ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Özkul'un bulunduğu alana ulaşmak için kazı çalışmalarına devam ediyor. 350 metre derinlikte olan Muhammed Özkul'a ulaşmak için ekiplerin maden içerisinde ilk alanı açtıkları ve ikinci alanı açmak için çalışmalara başladıkları öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 19 Haziran'da 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mengen, Güncel, Yaşam, Maden, Bolu, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen'de Maden Ocağı Göçüğü: 6. Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara’da tutuklandı Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

10:46
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da enkazdan cesetler çıkarıldı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı
10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:41
Yapay zeka sanılmıştı Şimdi tekliflere yetişemiyor
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:24
Ferdi Tayfur’un damadının mekanına şok baskın Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 11:01:31. #7.13#
SON DAKİKA: Mengen'de Maden Ocağı Göçüğü: 6. Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.