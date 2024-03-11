Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu

Meral Akşener Ankara\'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy istedi ve seçmenlere şuculuk, buculuk üzerinden oy vermemeleri çağrısında bulundu.

11.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy isteyen Akşener, "Bu arkadaşlara destek verip elimden tutun. Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. İktidar 2028'e kadar yerinde duracak ama nasıl hazır ola geçip sizin karşınızda duracak göreceksiniz...Bana göre seçimler, seçmenin bayramı. Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korhan Merki ve Pursaklar Belediye Başkan Adayı Zekeriya Esrarı eşlik etti.

"ÜÇ YIL ESNAF GEZDİM"

Esnaf ziyaretine takı dükkanını ziyaret ederek başlayan Akşener, "Ben bir farklılık yaptım. Seçimden evvel üç yıl esnaf gezdim. Buraya uğrayamamış olabilirim ama Çubuk'ta da gezdim. Edirne'den Hakkari'ye kadar gezdim. Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Tamamen özne siz oldunuz. Oy istemeye geldim" dedi. Esnaf ise Akşener'e "Oy vereceğiz inşallah" yanıtını verdi. Gözlük dükkanında oy isteğini yineleyen Akşener, "Bütün partiler gibi oy istemeye geldik. Umarım diğer genel başkanlar da buraya gelir" diye konuştu.

"TUT ELİMDEN BAK NELER OLUYOR"

Akşener, tütün dükkanını ziyareti esnasında İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy isteyerek "Bu arkadaşlara destek verip elimden tutun. Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. İktidar 2028'e kadar yerinde duracak ama nasıl hazır ola geçip sizin karşınızda duracak göreceksiniz. Tut elimden bak neler oluyor" dedi. Dükkan sahibi ise Akşener'e "CHP'den ayrıldığınız için memnun olduk. İnşallah" diye konuştu.

"EN İYİ ÇALIŞAN OYUMUZA TALİP"

Ayakkabı dükkanını ziyaret eden Akşener, "Bana göre seçimler, seçmenin bayramı. Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin" dedi. Esnaf ise Akşener'e şunları söyledi:

"Kişilerin veya partilerin sempatizanı değiliz. Biz çalışana, hizmet edene, bu ülkeyi sevene, bu ülkenin istikbali için gerçekten bir şeyler yapana oyumuzu değil, canımızı bile feda ederiz. Bizim için parti veya kişi önemli değil. Hizmet önemli. En iyi çalışan, bu ülke için faydalı şeyler yapacağını gösteren ya da söyleyen, ispatlayan bizim oyumuza talip" dedi.

"BIRAKIN AĞAÇKAKAN GİBİ HİZMET ETMEK ZORUNDA OLANLARI GAGALAYIM"

Akşener'in ziyaret ettiği bir dönerci esnafı ise "Malum ekonomik problemler. Her şey ortada. Hiçbirini konuşmaya gerek yok. Benim söylememe gerek yok. Herkes durumları biliyor. Siz de farkındasınız. Siz bizden daha çok biliyorsunuz" diye dert yandı. Akşener ise şöyle konuştu:

"En büyük istihdamı sizler yaratıyorsunuz. Hem de üretileni satıyorsunuz. Hem tarımda hem sanayide her alanda... Ben sizlere dikkat çekmek amaçlı üç sene gezdim. Tamamen özne siz oldunuz. Sesinizi duyurmaya gayret ettim. Siyaset aşırı derecede yumruklaşmayı gerektirecek durum değil. 2023'te seçim oldu, oyunu kullanırken bana dedin ki 'Ey Meral Hanım, seni ve partini muhalefet yapıyorum. Benim avukatım olacaksın'. İktidara da döndün dedin ki 'Seni de iktidar ediyorum. Sen de hizmet edeceksin', Seçim olmamış olsa ben yine buraya gelecektim. Bu sefer oydan bahsetmeden, Fatih derdin ne, diyecektim. Sesin olacaktık. Uzun bir zamandır iş, itişip kakışıp yürüdüğü için sizi çırak çıkarıyor. Ben biraz daha neşeli bir sistem içerisinde işi götürmeye çalışıyorum" dedi.

Sözlerini Pursaklar Belediye Başkan Adayı Zekeriya Ersari için oy isteyerek tamamlayan Akşener, "Oraya verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028'e kadar o kadar çok süre var ki. Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Pursaklar, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor
    20:11 Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ramazan topu geleneği devam ediyor

    Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde bulunan Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan topu geleneğini ses bombasıyla sürdürüyor. Ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarlarını açarken, belediye tarafından her gün 1500 kişilik iftar yemeği veriliyor ve 1000 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.

  • Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
    20:11 Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

    Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Karabük'te Kedilere Çarpan Sürücülere Yüksek Para Cezası
    20:10 Karabük'te Kedilere Çarpan Sürücülere Yüksek Para Cezası

    Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.

  • Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde Başarılı Projeler Ödüllendirildi
    20:10 Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde Başarılı Projeler Ödüllendirildi

    Hitit Üniversitesince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'nde başarılı bulunan projelerin ödüllendirildiği bildirildi.

  • Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
    20:10 Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Temelli Beyobası mevkiinde meydana gelen kaza sonucu yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:09:08. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement