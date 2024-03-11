Meral Akşener Ankara\'da esnaf ziyaretinde bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy isteyen Akşener, "Bu arkadaşlara destek verip elimden tutun. Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. İktidar 2028'e kadar yerinde duracak ama nasıl hazır ola geçip sizin karşınızda duracak göreceksiniz...Bana göre seçimler, seçmenin bayramı. Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çubuk Belediye Başkan Adayı Korhan Merki ve Pursaklar Belediye Başkan Adayı Zekeriya Esrarı eşlik etti.

"ÜÇ YIL ESNAF GEZDİM"

Esnaf ziyaretine takı dükkanını ziyaret ederek başlayan Akşener, "Ben bir farklılık yaptım. Seçimden evvel üç yıl esnaf gezdim. Buraya uğrayamamış olabilirim ama Çubuk'ta da gezdim. Edirne'den Hakkari'ye kadar gezdim. Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Tamamen özne siz oldunuz. Oy istemeye geldim" dedi. Esnaf ise Akşener'e "Oy vereceğiz inşallah" yanıtını verdi. Gözlük dükkanında oy isteğini yineleyen Akşener, "Bütün partiler gibi oy istemeye geldik. Umarım diğer genel başkanlar da buraya gelir" diye konuştu.

"TUT ELİMDEN BAK NELER OLUYOR"

Akşener, tütün dükkanını ziyareti esnasında İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy isteyerek "Bu arkadaşlara destek verip elimden tutun. Ona verdiğiniz oy bana yarayacak. İktidar 2028'e kadar yerinde duracak ama nasıl hazır ola geçip sizin karşınızda duracak göreceksiniz. Tut elimden bak neler oluyor" dedi. Dükkan sahibi ise Akşener'e "CHP'den ayrıldığınız için memnun olduk. İnşallah" diye konuştu.

"EN İYİ ÇALIŞAN OYUMUZA TALİP"

Ayakkabı dükkanını ziyaret eden Akşener, "Bana göre seçimler, seçmenin bayramı. Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin" dedi. Esnaf ise Akşener'e şunları söyledi:

"Kişilerin veya partilerin sempatizanı değiliz. Biz çalışana, hizmet edene, bu ülkeyi sevene, bu ülkenin istikbali için gerçekten bir şeyler yapana oyumuzu değil, canımızı bile feda ederiz. Bizim için parti veya kişi önemli değil. Hizmet önemli. En iyi çalışan, bu ülke için faydalı şeyler yapacağını gösteren ya da söyleyen, ispatlayan bizim oyumuza talip" dedi.

"BIRAKIN AĞAÇKAKAN GİBİ HİZMET ETMEK ZORUNDA OLANLARI GAGALAYIM"

Akşener'in ziyaret ettiği bir dönerci esnafı ise "Malum ekonomik problemler. Her şey ortada. Hiçbirini konuşmaya gerek yok. Benim söylememe gerek yok. Herkes durumları biliyor. Siz de farkındasınız. Siz bizden daha çok biliyorsunuz" diye dert yandı. Akşener ise şöyle konuştu:

"En büyük istihdamı sizler yaratıyorsunuz. Hem de üretileni satıyorsunuz. Hem tarımda hem sanayide her alanda... Ben sizlere dikkat çekmek amaçlı üç sene gezdim. Tamamen özne siz oldunuz. Sesinizi duyurmaya gayret ettim. Siyaset aşırı derecede yumruklaşmayı gerektirecek durum değil. 2023'te seçim oldu, oyunu kullanırken bana dedin ki 'Ey Meral Hanım, seni ve partini muhalefet yapıyorum. Benim avukatım olacaksın'. İktidara da döndün dedin ki 'Seni de iktidar ediyorum. Sen de hizmet edeceksin', Seçim olmamış olsa ben yine buraya gelecektim. Bu sefer oydan bahsetmeden, Fatih derdin ne, diyecektim. Sesin olacaktık. Uzun bir zamandır iş, itişip kakışıp yürüdüğü için sizi çırak çıkarıyor. Ben biraz daha neşeli bir sistem içerisinde işi götürmeye çalışıyorum" dedi.

Sözlerini Pursaklar Belediye Başkan Adayı Zekeriya Ersari için oy isteyerek tamamlayan Akşener, "Oraya verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028'e kadar o kadar çok süre var ki. Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni" diye konuştu.